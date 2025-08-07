Neymar embala sequência inédita pelo Santos e reafirma protagonismo

O atacante Neymar completou cinco partidas seguidas atuando durante os 90 minutos pelo Santos, atingindo uma marca inédita desde seu retorno ao clube. A última vez que isso havia acontecido foi em 2022, quando ainda defendia o Paris Saint-Germain, da França.

continua após a publicidade

Desde o retorno das férias do elenco, motivadas pela pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o camisa 10 tem se dedicado ainda mais à preparação física.

Com pouco mais de seis meses no Santos, sua trajetória foi interrompida por duas lesões na parte posterior da coxa esquerda.

Nesse período, Neymar perdeu jogos importantes, como a eliminação do Peixe para o Corinthians, na semifinal do Paulistão, e viu a equipe oscilar nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, ficou fora da primeira convocação do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️Diego Pituca deve deixar o Santos e acertar com clube japonês

O camisa 10 estreou no estadual apenas na sétima rodada, no empate contra o Botafogo-SP. Em seguida, engatou uma sequência de sete partidas consecutivas — a maior até o momento desde seu retorno.

Segundo dados do Sofascore, o Santos apresenta um aproveitamento superior com Neymar em campo. Na temporada, foram 17 jogos oficiais com sua presença, somando Paulistão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além de dois amistosos — contra o RB Leipzig e a Desportiva Ferroviária. Sem o camisa 10, o time entrou em campo 16 vezes.

continua após a publicidade

Santos com x sem Neymar em 2025:

Jogos: 17 x 16

Vitórias: 8 x 3

Empates: 4 x 4

Derrotas: 5 x 9

Gols marcados: 23 x 19

Gols sofridos: 14 x 25

Aproveitamento: 55% x 27%

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O jogador, não veste a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando a Amarelinha era comandada por Fernando Diniz.

Na ocasião, o Brasil perdeu por 2 a 0 do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e o ídolo santista sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do menisco do joelho esquerdo.

Na última segunda-feira (4), na vitória por 3 a 1 diante do Juventude, Neymar marcou dois gols em mais uma exibição de gala no Morumbis, estádio em que acumula 8 vitórias em 12 jogos.

Ele foi observado de perto pela comissão técnica da Seleção, que também esteve presente no CT Rei Pelé, e questionado sobre a expctativa de ser convocado por Ancelotti, o jogador afirmou na zona mista que não tem que provar nada para ninguém.

Neymar atuou em 19 partidas desde o retorno à Baixada Santista. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números de Neymar pós-pausa para o Mundial:

5 vezes titular (90 minutos disputados em todos os jogos)

3 gols

150 minutos para participar de gol

16 passes decisivos

1 grande chance criada

17 finalizações (9 no gol)

4/15 dribles certos

38% eficiência nos duelos

19 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.50

*As informações são do Sofascore

Jogos de Neymar pelo Santos em 2025:

05.02 - Santos 1 x 1 Botafogo-RP - Campeonato Paulista - 45 minutos em campo

09.02 - Santos 0 x 0 Novorizontino - Campeonato Paulista - 75 minutos em campo

12.02 - Corinthians 1 x 2 Santos - Campeonato Paulista - 68 minutos em campo

16.02 - Santos 3 x 1 Água Santa - Campeonato Paulista - 85 minutos em campo - 1 gol + 1 asssistência

19.02 - Santos 3 x 0 Noroeste - Campeonato Paulista - 69 minutos em campo

23.02 - Santos 3 x 0 Inter de Limeira - Campeonato Paulista - 90 minutos em campo - 1 gol + 2 assistências

02.03 - Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino - Quartas de final do Campeonato Paulista - 76 minutos em campo - 1 gol

13.04 - Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro - 45 minutos em campo

16.04 - Santos 2 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 34 minutos em campo

22.05 - Santos 0 (4x5) 0 CRB - terceira fase da Copa do Brasil - 66 minutos em campo

25.05 - Santos 1 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - 64 minutos em campo

01.06 - Santos 0 x 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro - 76 minutos

16.07 - Santos 1 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 90 minutos - 1 gol

19.07 - Mirassol 3 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro - 90 minutos

23.07 - Santos 1 x 2 Internacional - Campeonato Brasileiro - 90 minutos

26.07 - Sport 2 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro - 90 minutos

04.08 - Santos 3 x 1 Juventude - Campeonato Brasileiro - 90 mnutos - 2 gols

*Amistosos:

28.05 - Santos 1 x 3 RB Leipzig - Bragança Paulista - 45 minutos em campo

10.06 - Santos 3 x 1 Desportiva Ferroviária - Espírito Santo - 45 minutos em campo - 1 gol