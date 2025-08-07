Neymar embala sequência inédita pelo Santos e reafirma protagonismo
Neymar repete no Santos sequência que não alcançava desde 2023, quando atuava pelo PSG
O atacante Neymar completou cinco partidas seguidas atuando durante os 90 minutos pelo Santos, atingindo uma marca inédita desde seu retorno ao clube. A última vez que isso havia acontecido foi em 2022, quando ainda defendia o Paris Saint-Germain, da França.
Desde o retorno das férias do elenco, motivadas pela pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o camisa 10 tem se dedicado ainda mais à preparação física.
Com pouco mais de seis meses no Santos, sua trajetória foi interrompida por duas lesões na parte posterior da coxa esquerda.
Nesse período, Neymar perdeu jogos importantes, como a eliminação do Peixe para o Corinthians, na semifinal do Paulistão, e viu a equipe oscilar nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Além disso, ficou fora da primeira convocação do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.
O camisa 10 estreou no estadual apenas na sétima rodada, no empate contra o Botafogo-SP. Em seguida, engatou uma sequência de sete partidas consecutivas — a maior até o momento desde seu retorno.
Segundo dados do Sofascore, o Santos apresenta um aproveitamento superior com Neymar em campo. Na temporada, foram 17 jogos oficiais com sua presença, somando Paulistão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além de dois amistosos — contra o RB Leipzig e a Desportiva Ferroviária. Sem o camisa 10, o time entrou em campo 16 vezes.
Santos com x sem Neymar em 2025:
Jogos: 17 x 16
Vitórias: 8 x 3
Empates: 4 x 4
Derrotas: 5 x 9
Gols marcados: 23 x 19
Gols sofridos: 14 x 25
Aproveitamento: 55% x 27%
O jogador, não veste a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando a Amarelinha era comandada por Fernando Diniz.
Na ocasião, o Brasil perdeu por 2 a 0 do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e o ídolo santista sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do menisco do joelho esquerdo.
Na última segunda-feira (4), na vitória por 3 a 1 diante do Juventude, Neymar marcou dois gols em mais uma exibição de gala no Morumbis, estádio em que acumula 8 vitórias em 12 jogos.
Ele foi observado de perto pela comissão técnica da Seleção, que também esteve presente no CT Rei Pelé, e questionado sobre a expctativa de ser convocado por Ancelotti, o jogador afirmou na zona mista que não tem que provar nada para ninguém.
Números de Neymar pós-pausa para o Mundial:
5 vezes titular (90 minutos disputados em todos os jogos)
3 gols
150 minutos para participar de gol
16 passes decisivos
1 grande chance criada
17 finalizações (9 no gol)
4/15 dribles certos
38% eficiência nos duelos
19 faltas sofridas
Nota Sofascore 7.50
*As informações são do Sofascore
Jogos de Neymar pelo Santos em 2025:
05.02 - Santos 1 x 1 Botafogo-RP - Campeonato Paulista - 45 minutos em campo
09.02 - Santos 0 x 0 Novorizontino - Campeonato Paulista - 75 minutos em campo
12.02 - Corinthians 1 x 2 Santos - Campeonato Paulista - 68 minutos em campo
16.02 - Santos 3 x 1 Água Santa - Campeonato Paulista - 85 minutos em campo - 1 gol + 1 asssistência
19.02 - Santos 3 x 0 Noroeste - Campeonato Paulista - 69 minutos em campo
23.02 - Santos 3 x 0 Inter de Limeira - Campeonato Paulista - 90 minutos em campo - 1 gol + 2 assistências
02.03 - Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino - Quartas de final do Campeonato Paulista - 76 minutos em campo - 1 gol
13.04 - Fluminense 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro - 45 minutos em campo
16.04 - Santos 2 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 34 minutos em campo
22.05 - Santos 0 (4x5) 0 CRB - terceira fase da Copa do Brasil - 66 minutos em campo
25.05 - Santos 1 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - 64 minutos em campo
01.06 - Santos 0 x 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro - 76 minutos
16.07 - Santos 1 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 90 minutos - 1 gol
19.07 - Mirassol 3 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro - 90 minutos
23.07 - Santos 1 x 2 Internacional - Campeonato Brasileiro - 90 minutos
26.07 - Sport 2 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro - 90 minutos
04.08 - Santos 3 x 1 Juventude - Campeonato Brasileiro - 90 mnutos - 2 gols
*Amistosos:
28.05 - Santos 1 x 3 RB Leipzig - Bragança Paulista - 45 minutos em campo
10.06 - Santos 3 x 1 Desportiva Ferroviária - Espírito Santo - 45 minutos em campo - 1 gol
