Diego Pituca deve deixar o Santos e acertar com clube japonês

O meia Diego Pituca deve encerrar em breve sua segunda passagem pelo Santos. O clube está próximo de rescindir o contrato com o jogador, que deve se transferir para o V-Varen Nagasaki, da segunda divisão do Japão.

Os detalhes do acordo de empréstimo por um ano ainda não foram definidos, mas essa não foi a primeira investida do time asiático no volante. Apesar da forte identificação com a torcida santista, Pituca vinha recebendo poucas oportunidades na equipe.

Ele acumula duas passagens pelo Santos. Na primeira, em 2017, chegou para o time Sub-20, mas logo ganhou chance no profissional. Deixou o clube em 2021 para atuar no Kashima Antlers, do Japão, e retornou ao Alvinegro Praiano para a disputa da Série B, em 2024.

Natural de Mogi Guaçu (SP), o jogador de 31 anos tinha contrato com o Santos até o fim de 2027. Ele entrou em campo nesta temporada.

Números de Diego Pituca:

1ª PASSAGEM PELO SANTOS

152 jogos (142 titular)

8 gols

9 assistências

87% acerto no passe

60% acerto no passe longo

130 passes decisivos (0.9 por jogo)

164 finalizações (46 no gol)

272 desarmes (1.8 por jogo)

144 interceptações (0.9 por jogo)

209 faltas (206 sofridas)

50% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 6.96

2ª PASSAGEM PELO SANTOS

74 jogos (63 titular)

6 gols

4 assistências

87% acerto no passe

60% acerto no passe longo

50 passes decisivos (0.7 por jogo)

80 finalizações (23 no gol)

101 desarmes (1.4 por jogo)

29 interceptações (0.4 por jogo)

65 faltas (86 sofridas)

53% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 7.02