Destaque do sub-20 renova contrato com o Santos

O Santos anunciou nesta quarta-feira (5) a renovação de contrato do meio-campista Pepê Firmino até 2030. A assinatura do novo vínculo ocorreu no último dia 30 de julho, na Vila Belmiro, com a presença do presidente Marcelo Teixeira.

Aos 18 anos, Pepê é um dos destaques da equipe sub-20 e comemorou o novo momento da carreira.

— Estou muito feliz. Agradeço a Deus e à minha família, por estarem sempre comigo, me apoiando. Agradeço também ao presidente e ao clube por confiarem no meu potencial com essa renovação de contrato. Se Deus quiser, um dia estarei dando muita alegria para essa torcida, levantando troféus — declarou o atleta no momento da assinatura.

Ao lado da família e do presidente Marcelo Teixeira, Pepê celebra novo acordo com o Santos. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Marcelo Teixeira também destacou as recentes renovações de contrato nas categorias de base como um sinal claro de valorização aos demais Meninos da Vila.

— Uma renovação como essa mostra aos demais jogadores que o Santos está acompanhando a base, reconhecendo o talento do atleta e valorizando as famílias também. O Pepê é um atleta que tem características importantes, muito técnico, um jogador que chega bem na área e faz gols. É importantíssimo, dentro do que o Santos já revelou no passado, ter um atleta com esse potencial. A tendência é que ele tenha mais oportunidades também no profissional, e esperamos que, em breve, nossa torcida grite o nome dele nas arquibancadas — afirmou o presidente.

Recentemente, o Santos também oficializou um aditivo contratual com o atacante Robinho Jr., recém-promovido ao elenco profissional. O novo vínculo é válido até 30 de abril de 2027 e inclui a majoração das multas rescisórias.

Outra joia da base, Kauan Basile, de apenas 13 anos, assinou na semana passada um acordo de licenciamento de imagem com o Santos. O garoto é agenciado pela NR Sports, empresa do pai de Neymar.

Menino da Vila:

Natural de Balneário Camboriú (SC), Pepê Firmino chegou ao Santos aos 11 anos e acumula convocações para a Seleção Brasileira nas categorias de base. Na última temporada, foi um dos destaques da campanha do título do Peixe no Campeonato Paulista Sub-17.

— Saí de Balneário Camboriú, lá do Sul, e hoje estou aqui, nesse templo do futebol que é a Vila, onde passaram Pelé, Neymar e tantos outros ídolos. É muito gratificante estar aqui jogando onde os melhores jogaram. Só tenho a agradecer por essa oportunidade e seguir trabalhando — relembrou Pepê.