Conselho Deliberativo aprova balanço financeiro do Santos de 2024

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou por unanimidade, na última segunda-feira (07), em sessão realizada na Vila Belmiro, o balanço do Exercício de 2024. Este foi o primeiro ano da gestão do presidente Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

Os dirigentes seguiram a recomendação dos integrantes do Conselho Fiscal, que 'não identificaram nenhum impedimento para aprovação das contas e acreditam que a gestão caminha rumo à reconstrução do clube'.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O grupo teve como base o parecer da auditoria independente Macso Legate Auditores Independentes, além dos demonstrativos contábeis e financeiros.

continua após a publicidade

O exercício de 2024 registrou um superávit operacional contábil de R$ 58 milhões e um déficit contábil final de R$ 105 milhões, justificado pelo impacto do rebaixamento.

Na opinião de Marcelo Teixeira, a aprovação motiva ainda mais a continuidade do trabalho da gestão atual.

-A aprovação das contas do Exercício de 2024, por unanimidade, pelo Conselho Deliberativo representa um grande apoio à nossa gestão. Isso é fundamental e nos estimula a continuar trabalhando para reconstruir definitivamente o nosso clube - ressaltou o empresário.



continua após a publicidade

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, participa da reunião do Conselho Deliberativo. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Números:

Os demonstrativos financeiros do Exercício de 2024 registraram inicialmente um superávit operacional contábil de R$ 58 milhões, com R$ 459 milhões de receita e R$ 401 milhões de custos e despesas.

Considerando as provisões para demandas judiciais, despesas e receitas financeiras, amortizações e depreciações, houve um déficit contábil final de R$ 105 milhões.

Esse déficit decorreu da contabilização de valores para provisões e demandas judiciais no valor de R$ 43 milhões.

Porém, a maior parte do montante foi equalizada por meio do Plano Coletivo CNRD – Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que viabilizou importantes acordos em 2025.

O maior impacto no resultado financeiro (despesas e receitas) foi a atualização pela Taxa Selic dos parcelamentos do Profut, Perse e Parcelamento Simplificado. Além de encargos financeiros de empréstimos anteriormente contraídos e novos contratados em condições mais favoráveis.

Ainda houve a atualização do Regime Centralizado de Execuções e multas pelos pagamentos de Transfers ban, por operações realizadas na gestão anterior, no total de mais R$ 73 milhões.

Por fim, houve o registro das amortizações, de acordo com a vigência dos contratos dos atletas, no valor de R$ 44 milhões. E também as depreciações dos valores de bens imobilizados: R$ 2,5 milhões.

Déficit contábil

Conforme ressaltado pelo próprio Conselho Fiscal, o orçamento de 2024, aprovado em outubro de 2023, foi planejado para disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, sem prever o impacto do rebaixamento.

Ainda assim, a gestão registrou uma receita superior à orçada para 2024. O realizado atingiu R$ 459 milhões, enquanto a orçada foi de R$ 394 milhões.

Entre os fatores que contribuíram para o resultado estão a diminuição de obrigações com impostos da folha na ordem de 2,78% conforme parecer do Conselho Fiscal.

E o incremento no programa de sócios Sócio Rei, que saltou de 32.122 sócios em 2023 para 45.799 em 2024, além é claro da valorização do clube com a chegada de importantes patrocinadores e jogadores de peso.

Outro ponto importante envolve a folha de pagamento do clube (futebol e administrativo), que registrou, conforme também ressaltado pelos integrantes do Conselho Fiscal, uma redução de 6,76% no Exercício de 2024.

Isso só foi possível, de acordo com o Relatório de Administração, em razão do empréstimo de 23 atletas, operação que também reduziu de forma expressiva os direitos de imagem. A economia foi da ordem de R$ 20 milhões.

No início da gestão, foi constatado um déficit financeiro da ordem de R$ 62 milhões. Assim mesmo, a partir de antecipação parciais de receitas e empréstimos em condições melhores de mercado, negociações importantes com o Grupo Libra e patrocinadores, foi possível quitar Transfers ban com Krasnodar, Fábian Busto e auxiliares, quitar salários atrasados de 2023, contratos de atletas negociados na gestão anterior e cumprir acordo extra-judiciais trabalhistas e cíveis.

Santos em campo:

O Santos entra em campo no próximo domingo (13), contra o Fluminense, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe ainda não venceu na competição acumulando dois empates.