Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 18:19 • São Paulo (SP)

Neymar marcou presença no clássico entre Santos e Palmeiras, pela partida de ida da final do Paulistão, e foi ovacionado pelos torcedores santistas na Vila Belmiro. Com Pepe e Clodoaldo, ídolos do Peixe, o craque brasileiro levou a taça do Campeonato Paulista ao gramado da Vila Belmiro.

Com a taça da final do @Paulistao: @neymarjr, Clodoaldo e Pepe. QUE MOMENTO! 💥🐳 pic.twitter.com/CFBoeMS7gy — Santos FC (@SantosFC) March 31, 2024

Neymar chegou na Vila Belmiro cerca de uma hora da partida entre Santos e Palmeiras. O atacante do Al-Hilal bateu um papo com os jogadores do elenco santista no vestiário e assistiu ao clássico no camarote da Blaze, casa de apostas que ocupa o patrocínio máster do clube.

Esta é mais uma ação da atual gestão do Santos na tentativa de aproximação com Neymar, que segue em recuperação de uma grave lesão sofrida no joelho. A última vez que o craque brasileiro assistiu uma partida do Peixe na Vila Belmiro foi no dia 7 de fevereiro de 2024, na vitória do Peixe sobre o Corinthians, pela fase de grupos do Paulistão.

