(Foto: Raul Baretta / Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Com uma nova realidade pela frente, o Santos apostou em uma reformulação completa para 2024, e Giuliano vem se provando um dos grandes acertos do Peixe neste início de ano. O meia vem revivendo sua carreira e pode ajudar o clube a acabar com um jejum de oito anos sem títulos na final do Paulistão, contra o Palmeiras.

Em fim de contrato no Corinthians, Giuliano não foi procurado pela diretoria do Timão para renovar o contrato. O Santos aproveitou a oportunidade de mercado e ofereceu um ano de contrato ao atleta que vinha em baixa no rival.

Mesmo com apenas cinco jogos na temporada e mais de um mês afastado por lesão, Giuliano assumiu o papel de líder e referência técnica no meio-campo da equipe. São três gols e uma assistência pelo Santos, e o atleta foi fundamental na classificação contra o RB Bragantino.

O meia também busca reverter o retrospecto negativo contra o Palmeiras. Somando suas passagens por Grêmio, Internacional e Corinthians, ele enfrentou o Alviverde 16 vezes, com apenas três vitórias, três empates e dez derrotas.

Giuliano voltou a marcar na Neo Química Arena no confronto contra o Bragantino, pela semifinal do Paulistão (Foto: Raul Baretta / Santos)