Decisivo contra o Santos na base, Endrick busca ‘gran finale’ como profissional no Palmeiras

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 31/03/2024 - 07:15 • São Paulo

Grande nome do Palmeiras de Abel Ferreira nesta reta final de Paulista, o jovem Endrick de apenas 17 anos inicia hoje na Vila Belmiro, a sua última grande final com a camisa do profissional do Palmeiras.

Pronto para se apresentar ao Real Madrid, Endrick enfrenta um rival mais do que conhecido, buscando a sua última taça como jogador do alviverde imponente, e se depender do que já fez na base, o torcedor palmeirense tem muitos motivos para acreditar que ele vai ser decisivo mais uma vez.

O ano era 2017, e ainda no Sub-11 do Palmeiras, Endrick fez um gol de bicicleta em cima do Santos, na vitória por 2 a 1 do Palmeiras no primeiro jogo da grande final do Paulista da categoria. O Verdão ficaria com o título no Allianz Parque na semana seguinte, com mais um gol de Endrick.

A garotada do Sub-11 mandou muito e virou o primeiro jogo da final sobre o Santos, e a @TVPalmeirasFAM te mostra! #AvantiPalestra pic.twitter.com/BNC4bELSNV — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 19, 2017

Já em 2022, no primeiro grande momento da carreira de Endrick, mais uma vez o Santos pelo caminho, e na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Allianz Parque, Endirck marcou logo aos 3 minutos de jogo, incendiando o Allianz Parque, que vibrou muito com a goleada por 4 a 0 e a confirmação do primeiro título de Copinha da história do Palmeiras.

Também decisivo nas finais do Paulista do ano passado, quando marcou gols no Água Santa tanto no confronto de ida quanto na volta, Endrick agora busca o seu primeiro gol diante do Peixe como profissional para quem sabe faturar esse Paulista que é uma das grandes metas dele para essa temporada.

Como profissional, Endrick fez apenas trêss jogos contra o Santos e não esteve em campo na vitória de 2 a 1 sobre o Peixe na fase de grupos do Paulistão desse ano, pois estava com o Brasil, no Pré-Olímpico.

A bola rola para Santos x Palmeiras neste domingo (31), na Vila Belmiro, a partir das 18h (horário de Brasília), e o jogo terá transmissão da Rede Record, Cazé TV, TNT/HBO Max e Paulistão Play.