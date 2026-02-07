Vojvoda enfrenta maior jejum de vitórias desde que chegou ao Santos

O Santos não vence há sete partidas nesta temporada. A única vitória até aqui, por 2 a 1 diante do Novorizontino, ocorreu há quase um mês, no dia 10 de janeiro, na estreia do Campeonato Paulista.



Desde então, a equipe perdeu para o Palmeiras, empatou com Guarani, Corinthians e Red Bull Bragantino, foi derrotada pela Chapecoense na estreia do Brasileirão e ainda somou uma derrota e um empate diante do São Paulo.

O jejum incômodo é inédito na Era Vojvoda, já que, até então, a pior sequência havia sido de cinco partidas sem vitórias, entre os dias 20 de outubro e 15 de novembro.

Anunciado no dia 22 de agosto do ano passado, o técnico argentino acumula, até aqui, 26 jogos no comando do clube, com sete vitórias, 12 empates e sete derrotas.

Vojvoda comanda treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

VEJA A SEQUÊNCIA DE 2025:

BRASILEIRO - 29ª Rodada - 20.10 - Santos 0 x 1 Vitória - Vila Belmiro

BRASILEIRO - 30ª Rodada - 26.10 - Botafogo 2 x 2 Santos - Nilton Santos

BRASILEIRO - 31ª Rodada - 01.11 - Santos 1 x 1 Fortaleza - Vila Belmiro

BRASILEIRO - 32ª Rodada - 06.11 - Palmeiras 2 x 0 Santos - Allianz Parque

BRASILEIRO - 33ª Rodada - 09.11 - Flamengo 3 x 2 Santos - Maracanã

VEJA A SEQUÊNCIA DE 2026:

PAULISTA - 2ª Rodada - 14.01 - Palmeiras 1 x 0 Santos - Arena Barueri

PAULISTA - 3ª Rodada - 18.01 - Guarani 1 x 1 Santos - Brinco de Ouro

PAULISTA - 4ª Rodada - 22.01 - Santos 1 x 1 Corinthians - Vila Belmiro

PAULISTA - 5ª Rodada - 25.01 - Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino - Neo Química Arena

BRASILEIRO - 1ª Rodada - 28.01 - Chapecoense 4 x 2 Santos - Arena Condá

PAULISTA - 6ª Rodada - 31.01 - São Paulo 2 x 0 Santos - Morumbis

BRASILEIRO - 2ª Rodada - 04.02 - Santos 1 x 1 São Paulo - Vila Belmiro

A ÚLTIMA VEZ SEM VENCER 7 JOGOS:



COPA DO BRASIL - terceira fase - 22.05 - CRB 0 x 0 Santos - Rei Pelé

BRASILEIRO - 9ª Rodada - 18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena

BRASILEIRO - 8ª Rodada - 12.05 - Santos 0 x 0 Ceará - Allianz Parque

BRASILEIRO - 7ª Rodada - 04.05 - Grêmio 1 x 0 Santos - Arena do Grêmio

COPA DO BRASIL - terceira fase - 01.05 - Santos 1 x 1 CRB - Vila Belmiro

BRASILEIRO - 6ª Rodada - 27.04 - Santos 1 x 2 Red Bull Bragantino - Vila Belmiro

BRASILEIRO - 5ª Rodada - 21.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis

Respaldo da Diretoria:

Apesar dos resultados ruins do Santos no início desta temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda conta com o respaldo da diretoria e do elenco. O presidente Marcelo Teixeira e o executivo Alexandre Mattos afirmaram publicamente, nas últimas semanas, que confiam no trabalho do argentino e na virada de chave da equipe santista, que está fora da zona de classificação no estadual e ainda não conquistou nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro.

Com contrato até o fim do ano, Vojvoda reuniu atletas, comissão técnica e funcionários do CT em uma conversa para pedir união e fortalecer o grupo diante de mais um momento difícil no clube. O Peixe precisa vencer o Noroeste neste domingo (8), às 16h (de Brasília), em Bauru, em busca de recuperação no estadual. O confronto pode marcar a estreia de Neymar nesta temporada.