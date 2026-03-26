Jogadores do Santos passam por tratamento com plaquetas
Peixe entra em campo apenas na próxima quinta-feira (2), contra o Remo
O Santos ficará 10 dias sem entrar em campo por causa da Data Fifa, a última antes da disputa da Copa do Mundo. Neste período, o Peixe realizou um procedimento em jogadores que vinham se queixando de questões físicas.
O tratamento é conhecido como PRP (Plasma Rico em Plaquetas) e tem como objetivo acelerar o processo de reabilitação física. Não necessariamente indica que os atletas estejam lesionados, já que também pode auxiliar na recuperação e no fortalecimento muscular.
O clube realizou o procedimento em Gabriel Barbosa, Mayke, Zé Rafael e Neymar Jr.
O lateral-direito Mayke deve ficar cerca de 20 dias sem atuar, mas já não vinha sendo relacionado por opção técnica. A última partida em que entrou em campo foi no dia 15 de fevereiro, contra o Velo Clube, pelo encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista. No caso de Mayke, o PRP contou com a aplicação de corticoide, substância que pode acusar em exames antidoping. Ou seja, agora é necessário aguardar a eliminação da substância do organismo para que ele possa voltar a atuar.
Agenda de jogos do Peixe:
02.04 (quinta-feira) - Santos x Remo - 19h - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro (9ª rodada)
05.04 (domingo) - Flamengo x Santos - 17h30 - Maracanã - Campeonato Brasileiro (10ª rodada)
08.04 (quarta-feira) - Deportivo Cuenca (Equador) - 19h30 - Alejandro Serrano Aguilar - Sul-Americana (1ª rodada - Grupo D)
11 ou 12 de abril (sábado ou domingo) - Santos x Atlético-MG - Vila Belmiro - Brasileirão (11ª rodada)
14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)
18 ou 19 de abril (sábado ou domingo) - Santos x Fluminense - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)
22 ou 23 de abril (quarta ou quinta) - 5ª fase da Copa do Brasil - Santos x Coritiba - Vila Belmiro - (ida)
25 ou 26 de abril (sábado ou domingo) - Bahia x Santos - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)
28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)
