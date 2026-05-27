Cuca elogia atuação do Santos e fala sobre presença de Neymar na Vila Belmiro
Camisa 10 se apresenta à Seleção Brasileira para exames médicos
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O Santos venceu o Deportivo Cuenca na noite da última terça-feira (26) por 3 a 0, na Vila Belmiro, e se classificou para os playoffs da Copa Sul-Americana. Foi a primeira vitória do time na competição.
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O técnico Cuca elogiou a atuação da equipe em entrevista coletiva e ressaltou o domínio santista na partida, com gols de Gabriel Barbosa, Miguelito e Gabriel Bontempo.
— Fizemos um grande jogo. Lógico que não mantivemos o mesmo ritmo durante os 90 minutos, mas tivemos pelo menos 60% da partida com domínio total, troca de passes e jogadas criativas. Fizemos três gols, mas poderiam ter sido mais. Foi uma atuação muito bem construída. No fim do jogo, ainda tivemos o prêmio para a atuação do Brazão. Ele defendeu o pênalti, o que valoriza ainda mais a partida que fez — disse.
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Neymar tem lesão na panturrilha direita?
Segundo o Santos, o camisa 10 apresentou apenas um edema no local, o que não vai impedir sua apresentação à Seleção Brasileira nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para a realização dos primeiros exames médicos.
O jogador chegou aos 10 minutos do primeiro tempo, acompanhado de familiares e amigos, para acompanhar a partida em um dos camarotes da Vila Belmiro. Ele também contou com a companhia do também Menino da Vila Rodrygo, do Real Madrid.
Cuca também comentou sobre o camisa 10 em entrevista coletiva, mas evitou dar detalhes sobre a recuperação do ídolo santista.
— O Rodrygo também esteve aí, saudade dele. O Neymar está melhorando dia após dia. Ele se apresenta à Seleção, e agora é lá com o [Rodrigo] Lasmar. Fez todo o tratamento aqui, deve faltar bem pouquinho, e lá ele termina essa parte final da recuperação — comentou o treinador.
Na saída do estádio, Neymar foi abordado e questionado por um repórter se a panturrilha "estava inteira".
— Está aqui inteira. Estou bem, estou bem - respondeu o camisa 10.
Na sequência, o jogador também foi perguntado se a lesão poderia virar um problema para a Copa do Mundo.
— Problema de quê? Problema de nada, está tudo certo - rebateu Neymar.
Repórter: "Como é que tá a panturrilha?"— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 27, 2026
Neymar: "Tá aqui, inteira!"
Repórter: "Vai ser um problema pra Copa?"
Neymar: "Problema do quê?"
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Agenda do Santos antes da pausa para a Copa do Mundo
30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)
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