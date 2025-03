Neymar chora no vestiário do Santos antes do clássico: ‘Desespero no coração’

Neymar desfalcou o Santos no duelo contra o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogo foi realizado no último domingo (09) e o Peixe perdeu por 2 a 1, na Neo Química Arena.

O craque foi poupado por causa de um desconforto muscular na coxa esquerda sentido após o duelo contra o Red Bull Bragantino pela semifinal do estadual.

No vestiário, antes do clássico alvinegro, Neymar dez um discursos emocionado para os companheiros. O vídeo foi divulgado pelo canal no Youtube da empresa da família do jogador, a NR Sports.

-Vocês não sabem como é difícil ficar fora desse momento. To tentando controlar de todas as formas e não demonstrar a tristeza que eu to sentindo para vocês. Corram por mim. Eu queria estar junto com vocês. Correndo com cada um. Vocês não sabem o desespero que está no meu coração e a vontade que eu estou de jogar. Se unam e não tem bola perdida - afirmou o camisa 10.

Neymar ficou no banco de reservas no duelo contra o Corinthians pela semifinal do Paulistão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Os próximos passos de Neymar:

O atacante será reavaliado na próxima quarta-feira (12) pelo Departamento Médico do clube. O time folgou depois da derrota para o Corinthians.

Pela Seleção, o camisa 10 foi convocado para os duelos diante da Colômbia, no Mané Garrincha, e da Argentina, Monumental de Núñez, nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A estreia no Brasileirão será apenas no dia 30 de março, às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.

