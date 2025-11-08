Após polêmica, Billal Brahimi volta a ser relacionado pelo Santos

O atacante Billal Brahimi voltou a ser relacionado pelo Santos depois de o presidente Marcelo Teixeira declarar que o jogador foi um pedido "insistente" do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O dirigente deu a declaração no último domingo (1º), no programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV, após o empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro.

Na ocasião, ele explicou a contratação do jogador de 25 anos, que estava livre no mercado após atuar pelo Nice, da França.

— Vem dos avaliadores, e foi uma indicação do Vojvoda. Ele fez (a indicação) e insistiu para que o Santos contratasse o Brahimi. Os avaliadores fazem essas apresentações ao departamento de futebol. Nem passa por nós antes de todos fazerem os trabalhos, as análises, e aí posteriormente chega ao Comitê de Gestão. Nós não fazemos treinamento nem escalamos jogador. No caso deste jogador, ele veio avaliado pelos scouts, mas depois foi insistentemente pedido pela comissão técnica — explicou Teixeira.

Ele foi uma indicação de um empresário ao diretor executivo Alexandre Mattos. Na época, o então técnico Cléber Xavier também havia dado o aval para a contratação.

Versão de Vojvoda:

Questionado sobre a situação de Brahimi após o clássico do Santos contra o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda respondeu que também aprovou a chegada do franco-argelino.

— Ele foi um jogador consultado, e me perguntaram se eu o conhecia. Eu não conhecia, analisei e pedi informações. A janela estava perto de fechar, e é um jogador que precisa de adaptação. Quando o contratamos, vi os vídeos e conheço a situação. Não conhecia Brahimi, mas dei o aval para ele estar no elenco — afirmou Vojvoda.

O camisa 21 tem apenas um jogo com a camisa do Peixe, justamente no duelo contra o Red Bull Bragantino, dias após sua apresentação oficial.

Billal Brahimi foi anunciado no dia 24 de setembro, com contrato até o fim de 2026. O jogador chegou após o fechamento da janela de transferências do Brasil e foi visto como uma oportunidade de mercado. Ele foi a 20ª e última contratação para a temporada.

Ele começou a carreira no Cergy Pontoise, da França. Depois, defendeu o Leixões, de Portugal, até chegar ao Middlesbrough, da Inglaterra, o primeiro time em que atuou profissionalmente. Na França, além do Nice, jogou por Angers, Brest, pelo time B do Reims e pelo Le Mans, da terceira divisão. Também passou pelo St. Truiden, da Bélgica, e tem quatro jogos pela seleção da Argélia.