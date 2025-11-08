Robinho Jr. surge como esperança do Santos na luta contra o rebaixamento

Em meio à pressão crescente pela permanência na Série A, o Santos começa a enxergar em Robinho Jr. uma nova fonte de esperança. O jovem atacante fez sua estreia como titular na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e passou a ser visto como uma aposta de futuro imediato na tentativa de reacender o ânimo da equipe na reta final do campeonato.

continua após a publicidade

O atacante de 17 anos soma nove partidas disputadas no ano, sendo uma como titular, com um total de 215 minutos em campo. Mesmo com pouco tempo de jogo, o desempenho do jovem tem chamado a atenção pela consistência técnica e pela capacidade de participar das ações ofensivas da equipe.

Com média de 14,8 ações com a bola por partida, Robinho Jr. mostra disposição e busca constante pelo jogo. Ele registra 0,6 finalização por jogo e apresenta bom desempenho na tomada de decisão, com 0,8 passe decisivo em média. A precisão nos passes é um dos pontos fortes do jogador: o aproveitamento de 86% indica segurança e qualidade na troca de bolas, um atributo valioso para um atacante em início de carreira. Além disso, o garoto demonstra habilidade nos dribles, com 0,9 acertos por partida, e eficiência razoável nos duelos individuais, vencendo 53% das disputas.

continua após a publicidade

Com retorno de Neymar, Santos divulga relacionados para enfrentar o Flamengo

No clássico contra o Palmeiras, Robinho Jr. teve sua atuação mais longa até o momento, permanecendo em campo por 65 minutos. Foram 19 ações com a bola, mostrando mobilidade e participação ativa no setor ofensivo. O camisa 37 acertou 11 dos 13 passes que tentou, alcançando 85% de acerto, além de realizar um passe decisivo, contribuindo na construção das jogadas de ataque. Apesar das sete perdas de posse e do aproveitamento moderado nos duelos (50%), conseguiu um desarme e demonstrou maturidade em um jogo de grande pressão e rivalidade.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Apesar do revés no clássico e da atuação discreta, o desempenho do garoto agradou à comissão técnica. Robinho Jr. mostrou movimentação constante, boa leitura de espaços e tentou construir jogadas mesmo em um cenário adverso para o ataque santista. O técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a personalidade do jogador e destacou o potencial de crescimento.

continua após a publicidade

— Gostei do primeiro tempo dele, depois não tivemos tanta posse de bola no segundo tempo. Fez uma partida correta, ainda mais por ser a primeira dele como titular. Vai continuar crescendo. Falei com ele, disse que ele será um grande jogador. Precisa de mais estatísticas, assistências, gols, mas está no caminho certo — afirmou o treinador.

O Santos ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A sequência sem vitórias já chega a quatro jogos, e o elenco busca novas soluções para reagir. Nesse cenário, Robinho Jr. representa o símbolo da tentativa de renovação e da busca por alternativas dentro do próprio elenco.

No próximo domingo, o Peixe enfrentará o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é tratado internamente como decisivo. Neymar, poupado no clássico, volta ao time, enquanto Billal Brahimi, Luan Peres e JP Chermont reforçam o elenco.