Torcedores mandam recado a Neymar antes de Flamengo x Santos: 'Leão'

Neymar foi relacionado para o duelo entre Flamengo x Santos, no próximo domingo (9), em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do confronto importante, torcedores mandaram recados ao craque da Vila Belmiro.

Além da presença de Neymar em Flamengo x Santos, o duelo tem caráter decisivo para muitas equipes do Brasileirão. O Peixe entrou na zona de rebaixamento depois de perder para o Palmeiras e precisa pontuar para sair do Z4. O Rubro-Negro segue na caça do Verdão na disputa pelo título.

Antes da bola rolar, torcedores dos dois times mandaram recados para Neymar. Flamengo e Santos promete ser um dos jogos mais agitados da rodada do Brasileirão. Veja os comentários abaixo:

Santos terá o retorno de Neymar contra o Flamengo (Foto: Divulgação)

Peixe pode decidir briga pelo título

Flamengo e Palmeiras estão disputando o Braisleirão, e o Santos de Neymar pode ser decisivo para o duelo, já que o Peixe ainda vai enfrentar as duas equipes até o fim da competição.

Nesta quinta-feira (6), o Palmeiras venceu o Peixe por 2 a 0 no Allianz Parque e abriu três pontos em relação ao Rubro-Negro, que empatou com o São Paulo.

No domingo (9), o Flamengo vai encarar o Santos em situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Peixe está na zona de rebaixamento e precisa pontuar para sair do Z-4. Depois, o time de Vojvoda vai enfrentar o Palmeiras mais uma vez.

No primeiro turno do Brasileirão, com gol de Neymar, o Flamengo perdeu para o Santos na Vila Belmiro por 1 a 0.