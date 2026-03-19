Neymar chega ao quarto técnico no Santos e vive 'nova realidade' no futebol brasileiro
Camisa 10 do Peixe teve mesma quantidade de treinadores em sua segunda passagem no Brasil e no PSG, onde atuou seis anos
Desde que retornou ao Santos em janeiro de 2025, Neymar já trabalhou com três treinadores diferentes, sem contar com auxiliares ou interinos, e Cuca será o quarto nome a comandar o jogador. A constância na troca de comando técnico no Peixe em pouco mais de uma temporada resgata ao atacante, que brilhou quase uma década na Europa, o "modus operandi" do futebol brasileiro.
Santos anuncia contratação de Cuca como novo treinador
Jornal espanhol reage a jogo de Neymar pelo Santos: ‘Derrota humilhante’
Marcelo Teixeira explica troca de treinador e escolha por Cuca: ‘Confiávamos no Vojvoda’
De olho na Seleção Brasileira e em busca de estabilidade dentro de campo, o camisa 10 volta a vivenciar o cenário de demissões de técnicos no Brasil e não conseguiu imprimir grande sequência em nenhum dos trabalhos realizados no Santos. Vojvoda foi o treinador que mais teve Neymar em campo, mas foram apenas 13 jogos com o argentino entre a segunda metade de 2025 e o começo de 2026.
As lesões também impactam no cenário oscilante de Neymar no Brasil, mas mesmo quando se ausentou por problemas físicos graves em sua passagem no PSG, por exemplo, o atacante não sofreu com mudanças tão repentinas como as que aconteceram desde a última temporada.
Na França, Neymar também trabalhou com quatro técnicos diferentes, mas as trocas aconteceram ao longo dos seis anos que atuou pelo PSG. Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Christophe Galtier comandaram o atacante na equipe parisiense. O último da lista, Galtier, foi quem teve menos tempo com o camisa 10 e fez em 29 jogos ao lado do brasileiro. Vale ressaltar que o time francês já era visto como um "ponto fora da curva" pelas demissões de seus comandantes, mas nada comparado à realidade do futebol no Brasil.
Antes do PSG, quando jogava no Barcelona, foi treinador apenas por Gerardo Martino, entre 2013 e 2014, ano de sua chegada, e depois trabalhou pouco mais de três anos com Luis Enrique. O espanhol foi o técnico que mais teve Neymar à disposição e fizeram juntos 145 jogos no Barça, período considerado auge do atacante no futebol. Até no Al-Hilal, onde fez apenas sete jogos por graves lesões, Neymar teve como técnico Jorge Jesus e o português foi o único treinador ao longo do período que esteve na Arábia Saudita.
Atacante já viveu 'roda de técnicos' no Santos
Apesar de ter passado por mercados muito mais estáveis para treinadores, o perfil dos clubes brasileiros não é uma novidade para Neymar. No próprio Santos, entre 2009 e 2013, o atacante conviveu com demissões constantes e teve o mesmo número de treinadores do seu período na Europa, seis profissionais.
Muricy Ramalho foi o que passou mais tempo, com 107 jogos, o segundo mais longevo em sua carreira. Mas Neymar também teve em seu comando Dorival Jr, Vanderlei Luxemburgo, Vagner Mancini, Adilson Batista e Marcelo Martelotte. Os dois últimos nomes são casos peculiares. Adilson teve apenas três partidas com a então jovem estrela santista antes de ser demitido e substituído Muricy, enquanto Martelotte era auxiliar fixo do Peixe, mas esteve em 23 partidas no banco de reservas.
Mirando a Seleção Brasileira
Após ficar de fora da convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para os dois amistosos antes da lista oficial da Copa do Mundo, Neymar terá 15 partidas pelo Santos para tentar cravar uma vaga no Mundial. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, garantiu que o clube tem buscado garantir as melhores condições para que o camisa 10 faça um bom desempenho e consiga uma vaga no Brasil.
- Todos os profissionais acompanham o trabalho de recuperação do Neymar com a expectativa de estar melhor preparado nesses 15 jogos para disputar a Copa do Mundo - garantiu o executivo.
Demissões de técnicos no Brasileirão
Neymar e Vojvoda não são os únicos a serem impactos pelas trocas constantes de técnicos no Brasileirão. A edição 2026 tem a maior média de demissões por rodada do torneio desde 2022 e sete times já trocaram de comando até a sétima rodada da competição.
Sampaoli, no Atlético Mineiro, Fernando Diniz, no Vasco, Osório, no Remo, Filipe Luis, no Flamengo, Crespo, no São Paulo, e Tite, no Cruzeiro, entraram para a "dança das cadeiras" das demissões neste ano. Agora, com Vojvoda, a lista cresceu ainda mais.
Marcelo Teixeira disse que vê como prejudicial a constante troca de treinadores no futebol brasileiro, mas ponderou que o trabalho do argentino não vinha rendendo frutos ao Santos. O próprio executivo afirmou que o Peixe tem um "histórico recente" de demissões.
- Historicamente, o Santos tem muito essa questão de mudança [de técnicos] nos últimos anos. Na nossa gestão, tivemos quatro treinadores e acho que isso é muito prejudicial a qualquer clube [mudar de treinador]. Nós insistimos com Vojvoda e sua comissão técnica, atuante e trabalhadora, mas não deu certo - explicou Teixeira ao canal ESPN.
