Neymar atuou em apenas um clássico pelo Santos nesta temporada

Em nove partidas contra rivais diretos nesta temporada, o Santos acumula apenas três vitórias. No próximo sábado (15), encara o Palmeiras no último clássico do ano. O duelo será às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O atacante Neymar foi anunciado pelo Peixe no dia 31 de janeiro. Ou seja, ficou fora dos clássicos contra Palmeiras e São Paulo. Sua estreia ocorreu apenas na 7ª rodada do estadual. Ele entrou em campo somente no clássico diante do Corinthians, no dia 12 de fevereiro.

Na ocasião, o Peixe perdeu por 2 a 1. O gol santista foi marcado por Guilherme, artilheiro da equipe na temporada. Já o ex-santista Yuri Alberto marcou os dois gols do time da casa.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp.

Neymar poderia ter atuado em sete clássicos nesta temporada, mas esteve presente em apenas um. Ele foi titular na única partida disputada contra um rival direto e deixou o gramado aos 21 minutos do segundo tempo para a entrada de Soteldo, que atualmente está no Fluminense.

Guilherme foi o protagonista do duelo, atingindo a marca de oito gols em nove partidas com a camisa do Santos. O jogo também marcou o reencontro de Neymar com o amigo Memphis Depay.

Neymar entrando em campo no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos em clássicos nesta temporada:

CAMPEONATO PAULISTA:

22.01 - Santos 1 x 2 Palmeiras - Vila Belmiro - 3ª rodada da primeira fase - gol: Guilherme

01.02 - Santos 3 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - 6ª rodada da primeira fase - gols: Guilherme (2x) e Gabriel Bontempo

12.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - 9ª rodada da primeira fase - gol: Guilherme

09.03 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - semifinal - gol: Tiquinho

CAMPEONATO BRASILEIRO:

20.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis - 5ª rodada - gol: Tiquinho Soares

18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena - 9ª rodada

21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - Vila Belmiro - 24ª rodada - gol: Guilherme

15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - 28ª rodada - gols: Zé Rafael, Barreal e Rollheiser

06.11 - Palmeiras 2 x 0 Santos - Allianz Parque - 32ª rodada

15.11 - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 21h30 (de Brasília) - 13ªrodada