Neymar atuou em apenas um clássico pelo Santos nesta temporada
Alvinegro Praiano recebe o Palmeiras neste sábado (15), na Vila Belmiro
Em nove partidas contra rivais diretos nesta temporada, o Santos acumula apenas três vitórias. No próximo sábado (15), encara o Palmeiras no último clássico do ano. O duelo será às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.
O atacante Neymar foi anunciado pelo Peixe no dia 31 de janeiro. Ou seja, ficou fora dos clássicos contra Palmeiras e São Paulo. Sua estreia ocorreu apenas na 7ª rodada do estadual. Ele entrou em campo somente no clássico diante do Corinthians, no dia 12 de fevereiro.
Na ocasião, o Peixe perdeu por 2 a 1. O gol santista foi marcado por Guilherme, artilheiro da equipe na temporada. Já o ex-santista Yuri Alberto marcou os dois gols do time da casa.
Neymar poderia ter atuado em sete clássicos nesta temporada, mas esteve presente em apenas um. Ele foi titular na única partida disputada contra um rival direto e deixou o gramado aos 21 minutos do segundo tempo para a entrada de Soteldo, que atualmente está no Fluminense.
Guilherme foi o protagonista do duelo, atingindo a marca de oito gols em nove partidas com a camisa do Santos. O jogo também marcou o reencontro de Neymar com o amigo Memphis Depay.
Santos em clássicos nesta temporada:
CAMPEONATO PAULISTA:
22.01 - Santos 1 x 2 Palmeiras - Vila Belmiro - 3ª rodada da primeira fase - gol: Guilherme
01.02 - Santos 3 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - 6ª rodada da primeira fase - gols: Guilherme (2x) e Gabriel Bontempo
12.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - 9ª rodada da primeira fase - gol: Guilherme
09.03 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - semifinal - gol: Tiquinho
CAMPEONATO BRASILEIRO:
20.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis - 5ª rodada - gol: Tiquinho Soares
18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena - 9ª rodada
21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - Vila Belmiro - 24ª rodada - gol: Guilherme
15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - 28ª rodada - gols: Zé Rafael, Barreal e Rollheiser
06.11 - Palmeiras 2 x 0 Santos - Allianz Parque - 32ª rodada
15.11 - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 21h30 (de Brasília) - 13ªrodada
