Guilherme retorna ao time titular do Santos após dois jogos

O atacante do Santos Guilherme é o artilheiro da equipe na temporada, com 15 gols, e se destacou especialmente no Campeonato Paulista, marcando em jogos decisivos, inclusive em clássicos.

No entanto, oscilou ao longo do ano e chegou a ser o principal alvo de críticas da torcida, que pedia a saída do camisa 11 do time titular.

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, Guilherme viveu um momento turbulento ao pedir para não ser relacionado por estar emocionalmente abalado após críticas da torcida organizada em uma das invasões ao CT Rei Pelé.

O atleta conseguiu dar a volta por cima e até vestiu a braçadeira de capitão da equipe no duelo contra o São Paulo. "Amado", como é carinhosamente apelidado, chegou ao Peixe no início do ano passado para a disputa da Série B.

Guilherme foi titular do Santos na derrota para o Flamengo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Quando Vojvoda assumiu o clube, uma de suas primeiras medidas foi justamente preservar o jogador, com quem já havia trabalhado no Fortaleza.

Internamente, o argentino é constantemente elogiado não apenas pela intensidade dos treinos, mas pela gestão do elenco, ressaltando a importância de todos e transmitindo confiança aos atletas, inclusive aos que começam no banco de reservas. Vojvoda sempre depositou confiança em Guilherme e reiterou acreditar no potencial do atacante.

Após a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, Guilherme reconheceu o momento ruim da equipe, que voltou a figurar na zona do rebaixamento. Ele retomou a titularidade depois de duas partidas no banco.

— Eu tenho buscado, como sempre, dar o meu melhor desde que cheguei. A fase, como um todo, não tem sido boa, as coisas não têm acontecido. Tenho trabalhado firme e forte, seja entrando ou iniciando os jogos, tentando ajudar da melhor forma. Buscar os gols é muito importante para que as coisas voltem a acontecer. É continuar trabalhando firme. É um momento em que precisamos nos unir; não tem outra coisa a se fazer. Trabalhar muito. Como disse o Vojvoda, precisamos acreditar, pois só depende da gente. Temos um compromisso em casa, diante do torcedor, e precisamos ser fortes juntos para conseguir o resultado positivo — completou.

O Santos se reapresenta nesta terça-feira (11), focado no duelo contra o Palmeiras, adiado devido à participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa. O clássico será neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.