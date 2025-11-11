Santos se reapresenta em semana decisiva pela permanência na Série A

O Santos se reapresenta na tarde desta terça-feira (11), às 14h30 (de Brasília), no CT Rei Pelé, de olho no duelo contra o Palmeiras.

O clássico, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado devido à participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.

A partida será disputada no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, válida agora pela 34ª rodada da competição.

Neymar acumula 25 jogos pelo Santos desde o retorno à Baixada Santista. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o Vitória, além dos empates por 2 a 2 e 1 a 1 contra Botafogo e Fortaleza, respectivamente. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras e por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo (9), no Maracanã.

O Peixe deve ter Neymar novamente entre os titulares no clássico diante do Palmeiras. O jogador foi o centro das atenções no duelo contra o Rubro-Negro após criticar a arbitragem e não aceitar ser substituído pelo técnico Juan Pablo Vojvoda no fim do segundo tempo, deixando o gramado diretamente para o vestiário.

Mayke retorna de suspensão e disputa posição com Igor Vinicius na lateral direita. Victor Hugo também volta ao time, já que não pôde atuar contra o Flamengo por questões contratuais.

O Alviverde, por sua vez, terá nove desfalques para o duelo contra o Santos, que será decisivo na luta pelo título, já que a equipe de Abel Ferreira está empatada com o Flamengo, ambos com 68 pontos.

O Santos é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, com dois pontos a menos que o Vitória, primeira equipe fora do Z4.

Após o clássico contra o Palmeiras, o Peixe ainda enfrenta Mirassol (C), Internacional (F), Sport (C), Juventude (F) e Cruzeiro (C).