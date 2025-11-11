Santos terá apenas um desfalque por convocação durante a Data Fifa

O Santos entra em campo contra o Palmeiras nesta Data Fifa, no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O duelo estava previsto para ocorrer após a participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa, mas acabou adiado.

No Campeonato Paulista, o Verdão venceu o Peixe de virada por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do estadual. Neymar foi anunciado oficialmente pelo clube uma semana depois daquele confronto.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Alexis Duarte em duelo contra o Palmeiras na última quinta-feira (6), no Allianz Parque. (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)

Os dois times se enfrentaram na última quinta-feira (6), no Allianz Parque, e o Alvinegro Praiano perdeu por 2 a 0, com gols marcados por Vitor Roque. Neymar foi poupado do duelo por não gostar de atuar no gramado sintético e também por ter retornado recentemente de uma lesão na coxa direita.

continua após a publicidade

No próximo confronto, o time adversário terá 12 desfalques para encarar o Peixe. A equipe de Abel Ferreira disputa o título do campeonato com o Flamengo. Ambos têm 68 pontos, com 70% de aproveitamento.

Por outro lado, o Santos terá apenas um desfalque: o zagueiro Alexis Duarte. O técnico Gustavo Alfaro convocou o jogador para defender a seleção do Paraguai nos amistosos contra Estados Unidos e México. O primeiro será diante dos norte-americanos no dia 15 de novembro, data do clássico, às 19h (de Brasília). Depois, a seleção encara o México no dia 18 de novembro, às 22h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Desfalques do Palmeiras: