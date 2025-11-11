menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos terá apenas um desfalque por convocação durante a Data Fifa

Peixe encara o Palmeiras no próximo sábado (15), na Vila Belmiro

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/11/2025
10:23
Alexis Duarte foi convocado pelo Paraguai para amistosos da Data Fifa. (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraAlexis Duarte foi convocado pelo Paraguai para amistosos da Data Fifa. (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos entra em campo contra o Palmeiras nesta Data Fifa, no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O duelo estava previsto para ocorrer após a participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa, mas acabou adiado.

No Campeonato Paulista, o Verdão venceu o Peixe de virada por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do estadual. Neymar foi anunciado oficialmente pelo clube uma semana depois daquele confronto.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Alexis Duarte em duelo contra o Palmeiras na última quinta-feira (6), no Allianz Parque. (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)
Alexis Duarte em duelo contra o Palmeiras na última quinta-feira (6), no Allianz Parque. (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)

Os dois times se enfrentaram na última quinta-feira (6), no Allianz Parque, e o Alvinegro Praiano perdeu por 2 a 0, com gols marcados por Vitor Roque. Neymar foi poupado do duelo por não gostar de atuar no gramado sintético e também por ter retornado recentemente de uma lesão na coxa direita.

continua após a publicidade

No próximo confronto, o time adversário terá 12 desfalques para encarar o Peixe. A equipe de Abel Ferreira disputa o título do campeonato com o Flamengo. Ambos têm 68 pontos, com 70% de aproveitamento.

Por outro lado, o Santos terá apenas um desfalque: o zagueiro Alexis Duarte. O técnico Gustavo Alfaro convocou o jogador para defender a seleção do Paraguai nos amistosos contra Estados Unidos e México. O primeiro será diante dos norte-americanos no dia 15 de novembro, data do clássico, às 19h (de Brasília). Depois, a seleção encara o México no dia 18 de novembro, às 22h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Desfalques do Palmeiras:

  • Gustavo Gómez (convocação do Paraguai)
  • Ramón Sosa (convocação do Paraguai)
  • Piquerez (convocação do Uruguai)
  • Emiliano Martínez (convocação do Uruguai)
  • Facundo Torres (convocação Uruguai)
  • Vitor Roque (convocação do Brasil)
  • Flaco López (convocação da Argentina)
  • Andreas Pereira (suspenso)
  • Allan (suspenso)
  • Paulinho (cirurgia na perna direita)
  • Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita)
  • Weverton (fissura na mão direita)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias