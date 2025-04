Neymar atinge marca especial na Vila Belmiro pelo Santos; confira

O atacante do Santos Neymar vai completar 100 jogos com a camisa do Peixe no duelo desta quarta-feira (16), às 21h30, na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG.

O capitão santista vai jogar com uma camisa especial destacando a marca nas costas do uniforme branco. Ele vai começar a partida no time titular do técnico interino César Sampaio.

O clube da Baixada Santista procura um novo treinador depois da demissão do técnico Pedro Caixinha na última segunda-feira (14).

Uma história marcante:

Neymar coleciona muitos jogos marcantes na carreira em casa, mas o auge de seu desempenho na Vila Belmiro foi em um jogaço diante do Flamengo no dia 27 de julho de 2011. O famoso 5 a 4 que colocou o Menino da Vila diante de Ronaldinho Gaúcho foi um verdadeiro espetáculo. É considerada uma das melhores partidas da história do Campeonato Brasileiro.

Neymar tinha 19 anos e levou o Prêmio Puskás, da FIFA, de gol mais bonito do mundo naquele ano. Mesmo com a derrota para a equipe carioca, a torcida aplaudiu de pé o espetáculo no apito final do jogo.

Apesar de ter conquistado muitos títulos pelo Santos, Neymar levantou apenas uma taça no profissional do Peixe na Vila Belmiro. Ele foi campeão do Paulistão de 2011 diante do Corinthians. Em 2010, foi campeão estadual no Estádio do Pacaembu e em 2012, faturou o tricampeonato inédito no Morumbi. Neymar foi o artilheiro do estadual e levantou a taça .A Recopa e a Libertadores também foram conquistadas no Pacaembu.

Escalações de Santos x Atlético-MG:

⚽ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico interino: César Sampaio)

Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Tiquinho e Barreal.

⚽ESCALAÇÃO ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Caio Paulista; Rubens, Fausto Vera e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.