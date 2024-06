Neymar tem mais um ano de contrato com o Al Hilal (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Ontem, segunda-feira (3), ocorreu a quarta edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar, no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O craque, que está no sétimo mês de recuperação de uma da ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, respondeu algumas perguntas logo na sua chegada e esfriou qualquer possibilidade de voltar para o Brasil em 2025.

Sonho do presidente Marcelo Teixeira e da torcida santista, Neymar garante que fica no Al Hilal, da Arábia Saudita, por mais uma temporada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

– Não (existe a possibilidade de voltar ao Santos ano que vem). O que falaram é totalmente mentira. Não tem nada planejado. Tenho mais um ano de contrato com o Al Hilal. Espero poder fazer uma grande temporada. Fiquei fora essa última. Vamos viver pouco a pouco. Tem muito tempo pela frente. Óbvio que o Santos é o time do meu coração, um dia quero voltar, sim, mas não tem nada planejado na cabeça.

O camisa 10 da Seleção Brasileira afirma que conversou com Vinicius Junior antes e depois da final da Liga dos Campeões da Europa, e acredita que o atacante do Real Madrid será eleito o Melhor Jogador do Mundo.

– Quanto ao Vini, obviamente a Bola de Ouro é dele. Estou na torcida. Mandei mensagem antes do jogo, pós-jogo. É um menino que eu amo de paixão. Grande amigo que o futebol me deu. Com certeza, será coroado com a Bola de Ouro. Ele está incrível, carregando a bandeira do nosso país ao redor do mundo. A gente fica muito feliz e torce por ele – disse Neymar.

Confira as outras respostas de Neymar:

Recuperação da lesão

– Tá indo (a recuperação). É dolorido. Muito sofrimento. Mas estou me recuperando. São sete meses já da lesão. Faltam alguns ainda. Mas estamos indo.

Ausência na Copa América

– Vai ser triste (acompanhar a seleção de longe). É muito ruim ficar fora, obviamente, mas estamos na torcida, como vocês. Espero que o Brasil possa ganhar. Tem time para isso, jogadores de muita qualidade. Estamos na torcida. Espero que o Dorival faça um grande trabalho com todo mundo. Estarei na torcida.

Neymar confia que Vini Jr ganhará a Bola de Ouro (Foto: Abner Dourado/AGIF)