Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 07:00 • Londrina (PR)

Santos e Botafogo-SP se enfrentam nesta segunda (3), pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná, com transmissão do SporTV e Premiere (pay-per-view). (Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!)

✅ FICHA TÉCNICA

Santos e Botafogo-SP

Série B - 8ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda, 3 de junho de 2024, às 18h

🏟️ Local: Estádio Londrina (PR)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann-SC

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luciane Rodrigues (SC)

📹 VAR: Rodrigo Nunes de Sá-RJ

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

Botafogo-SP (Técnico: Paulo Gomes)

Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Ericson da Silva; Wallison, Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha e Patrick Brey; Alex Sandro e Toró.

Saiba onde assistir o confronto entre Santos e Botafogo-SP (Foto: Thiago Calil/AGIF)