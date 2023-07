1 - Vitor Roque (vendido por 74 milhões de euros — fixos + metas — do Athletico-PR ao Barcelona)

2 - Danilo (vendido por 20 milhões de euros do Palmeiras ao Nottingham Forest)

3 - João Gomes (vendido por 18,7 milhões de euros do Flamengo ao Wolverhampton)

4 - Ângelo (vendido por 15 milhões de euros do Santos ao Chelsea)

5 - Jeffinho (vendido por 10 milhões de euros do Botafogo ao Lyon)



Se Deivid e Marcos Leonardo forem negociados pelos valores desejados pelo Santos, empatam na 4ª posição do ranking.