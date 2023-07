- Me sinto 100%. Tema do meu joelho faz dois anos e meio e, desde então, nunca mais senti nada. Me permitiu competir no México tranquilamente, e até mesmo torneios internacionais, como a Concacaf. Espero seguir dessa forma e espero me manter assim. Fisicamente me sinto bem. Fiz toda a pré-temporada no México. Venho de torneios sem sofrer lesões graves, isso é bom. Adaptação com os meus companheiros. Obviamente são os primeiros tempos, mas vou conhecendo a posição de cada um, o que quero cada um. E no sábado, se quiserem, eu posso ajudá-los. E conseguir o que faltou no outro dia, que faltou pouco para conseguir a vitória contra uma grande equipe.