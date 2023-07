Até o momento, o Peixe fez três contratações nesta janela de transferências: o lateral-esquerdo Dodô, o meia Jean Lucas e o atacante Júlio Furch. Somados, o investimento gira em torno dos R$ 32 milhões. Dodô, que estava em fim de empréstimo com o Atlético-MG, custou R$ 600 mil para liberação antecipada. Já o valor pago pela contratação de Jean Lucas, que estava no Monaco, da França, foi de 6 milhões de euros (R$ 31,4 milhões, na cotação atual). Por fim, Julio Furch chegou de graça, após pedir e conseguir a liberação à diretoria do Atlas, do México, clube que ele defendia.