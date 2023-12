Nesta produção, o Rei do Futebol faz o papel de um malandro carioca, analfabeto em que rouba joias de um xeque e foge com elas, enganando a quadrilha para a qual trabalha. A polícia e os comparsas tentam encontrá-lo nos morros do Rio. Ele esconde o produto do roubo em seu barraco, com o apoio de uma prostituta que ele livrou dos policiais e que lhe conta a história de Zumbi dos Palmares.