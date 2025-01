Santos: após chegada de Pedro Caixinha, Peixe corre para definir elenco em 2025

Após uma temporada marcada por altos e baixos, o Santos inicia 2025 focado em retomar o protagonismo do futebol nacional. Sob o comando do técnico português Pedro Caixinha, o Peixe precisa decidir rapidamente qual será o planejamento para esta temporada.

Depois de ficar mais de um mês sem técnico, o Santos anunciou Caixinha em 23 de dezembro. E teve de acelerar as definições no elenco.

O tempo perdido na definição do treinador gerou uma corrida contra o relógio na busca por reforços. O Santos negocia com nomes como o zagueiro Luizão (Novorizontino), o meia Thaciano (Bahia) e o volante Danilo Barbosa e o atacante Tiquinho Soares (Botafogo).

A curta pré-temporada exigirá decisões rápidas, especialmente em relação aos reforços e à reintegração de jogadores que retornam de empréstimos, como Yeferson Soteldo, cuja permanência ainda é incerta. O técnico já demonstrou que gostaria de contar com o venezuelano, mas a situação não é simples. Soteldo encontra resistência entre torcedores.

Uma das primeiras decisões do novo técnico foi sinalizar que preferia não participar da Orlando Cup, torneio amistoso nos Estados Unidos que o Santos deveria disputar no início deste mês. Para o treinador, permanecer no CT Rei Pelé seria mais benéfico, permitindo maior foco na preparação física e tática do time. O que permitiria também à comissão técnica a possibilidade de avaliar todos os jogadores do elenco.

Com a reapresentação marcada para o dia 3 de janeiro, Caixinha terá apenas 13 dias para conhecer o plantel e prepará-lo para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Mirassol, no dia 16 de janeiro, na Vila Viva Sorte.

Logo após enfrentar o Mirassol, o Santos encara a Ponte Preta, em Campinas, no dia 19, em um confronto tradicionalmente difícil. O jogo antecede um dos momentos mais aguardados do mês: o clássico contra o Palmeiras. No dia 22, às 19h30, os dois times reeditam a última final do Campeonato Paulista. É a primeira vez em nove meses que o Santos enfrenta um rival.

Com desafios pela frente, o Santos aposta na experiência de Pedro Caixinha para reconstruir o time e retomar o caminho das vitórias em 2025. O técnico terá liberdade para moldar o elenco e já demonstrou estar disposto a fazer ajustes estratégicos que favoreçam o clube no curto e longo prazo. O próximo mês será crucial para definir os rumos da equipe.