Santos anuncia novos profissionais para o departamento de futebol

O Santos segue com sua reestruturação fora das quatro linhas e anunciou, nesta terça-feira, novos profissionais para o departamento de futebol. Durante uma reunião no CT Rei Pelé, o CEO Pedro Martins apresentou Fabrício Vasconcellos como novo gerente técnico e Túlio Flores como coordenador de preparação física. Os profissionais foram oficialmente integrados ao elenco e à comissão técnica do clube.

Além deles, o clube já havia contratado Guilherme Sousa como gerente de futebol e César Sampaio, ídolo santista, como assistente técnico. Pedro Martins destacou a importância dessas mudanças como parte de um processo mais amplo para consolidar a identidade do Santos em todas as categorias.

— A ideia é que a gente comece a construir um pouco o que é essa identidade. O Caixinha já está colocando em prática, mas a gente quer que isso seja também um movimento institucional, que consiga traduzir o DNA do Santos não só em palavras, mas em ações, que começam com a equipe profissional e depois desenvolver para as categorias de base e o futebol feminino — enfatizou Pedro Martins.

Encontro de Pedro Caixinha e Marcelo Teixeira no CT do Santos (Fotos: Bruno Vaz/Santos FC)

Fabrício Vasconcellos, formado em Educação Física e com vasta formação acadêmica, incluindo um doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto, traz experiência acumulada em clubes de peso, como Flamengo, Vasco e Athletico Paranaense, além da seleção portuguesa sub-18. Ele chega com a missão de integrar áreas do clube, garantindo aos atletas e à comissão técnica o melhor ambiente e metodologia de trabalho.

— O desafio é tentar criar relação entre todas as áreas, para permitir aos atletas e comissão técnica o melhor ambiente, a melhor metodologia — comentou Fabrício.

Já Túlio Flores assume a coordenação da preparação física e a reestruturação do Departamento de Performance. Especialista em Fisiologia do Exercício e Metodologia do Treinamento voltado ao futebol, ele pretende colaborar estreitamente com a comissão técnica para organizar e otimizar os processos do clube.

— A ideia é estar muito próximo da comissão técnica, todo dia trocando informações e ajudar a organizar os processos do clube, dando sequência ao que vem sendo feito — pontuou Túlio Flores.

O time, que se reapresentou na última sexta-feira, 3, terá um jogo-treino com o Athletic, na quinta-feira, dia 9, e estreia no Campeonato Paulista, dia 16, contra o Mirassol, na Vila Viva Sorte.