Mercado da Bola: Pedro Caixinha aguarda chegada de Thaciano ao Santos

Já em preparação para a temporada 2025, o Santos corre atrás para fechar contratações quanto antes e deixar o elenco mais próximo do que deseja o treinador Pedro Caixinha. Embora na coletiva desta terça-feira, 7, o treinador tenha tentado despistar quando perguntado sobre reforços, ele não escapou de falar sobre a possível chegada de Thaciano, meia do Bahia.

— O Thaciano pode jogar em diversas posições. Pode jogar em espaço interno, pelas pontas, de falso 9. Ele trará experiência, qualidade e versatilidade. Mas tem que treinar forte como todos os outros. É um time competitivo. Temos dois jogadores por posição e os que trabalharem melhor são os que terão oportunidade. Um motiva o outro para estarmos mais fortes — analisou Caixinha.

O técnico também falou sobre dois jogadores que retornaram recentemente: Yeferson Soteldo e Lucas Braga.



— Soteldo tem grande desequilíbrio no um contra um. Temos que ter vantagens para aplicar em campo, ele nos dá vantagem na última zona. Não conhecia a maioria do grupo a não ser de enfrentá-los, com exceção do Aderlan. Conhecemos de verdade quando vivemos com as pessoas. Soteldo tem entrega total ao treino, a intensidade necessária, acompanha o processo com a qualidade que tem, somada a essa identidade. O Lucas pode jogar nas duas pontas, o Soteldo também. Tem características diferentes. Soteldo encontra mais espaços, Lucas explora espaços com mais verticalidade. Está trabalhando bem e estamos contentes com o trabalho dos dois — elogiou o comandante santista.

Outro nome que chamou atenção foi o do colombiano Alfredo Morelos, centroavante que jogou na última temporada no Atlético Nacional, da Colômbia. Caixinha lembrou da força física e habilidade de finalização do atacante, que já teve destaque pelo Rangers, e que deve voltar a trabalhar com o treinador neste ano, agora no Peixe.

— Conheço o Alfredo Morelos. Compramos ele, chegou com sobrepeso. Tinha força física incrível. Teve que fazer um trabalho muito forte para recuperar o peso. O apelido dele era Búfalo e Chuta-Chuta e o resto é história pelo que fez no Rangers, da Escócia. Depois o encontrei como adversário quando ele estava no Santos. Cheguei, ele não estava e a informação está por aí — desconversou Caixinha.

O Santos estreia no Campeonato Paulista, contra o Mirassol, no dia 16 de janeiro, na Vila Viva Sorte.