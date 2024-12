Mercado da Bola: Otero deixa o Santos e acerta com o Nacional-URU

O Nacional, do Uruguai, anunciou nesta segunda-feira (30) a contratação de Otero, titular e destaque do Santos na campanha que resultou no título da Série B do Brasileirão. Anteriormente, o jogador havia encaminhado uma renovação com a diretoria do Peixe, mas optou pelo projeto uruguaio, que garantiu maior tempo de contrato.

O vínculo de Otero com o clube uruguaio será válido por duas temporadas, ou seja, até o término de 2027. A opção oferecida pelo Peixe, por sua vez, teria duração de apenas um ano. A apresentação do venezuelano no novo clube está marcada para o dia 3 de janeiro.

- Na primeira reunião do Conselho Administrativo, mencionei Otero e, em meia hora, estava na mídia. Felizmente isso não afetou nada. Ele está bem encaminhado e deve acabar vindo - afirmou o vice-presidente do Nacional antes de concluir a negociação com o atleta.

Otero, novo reforço do Nacional-URU, durante partida do Santos (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Um dos jogadores mais regulares do Santos em 2024, Otero disputou 37 dos 38 jogos do Santos na segunda divisão, com cinco gols e duas assistências. Além do Peixe, o atleta acumula passagens no futebol brasileiro por Atlético-MG, Corinthians e Fortaleza.

