O Santos enfrenta o Fluminense neste domingo (13), no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro do Peixe com o clube carioca após passar uma temporada na Série B da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A última partida entre as equipes aconteceu em 29 de novembro de 2023, na Vila Belmiro. Com Marcelo Fernandes no comando santista e Fernando Diniz à frente do Tricolor, o Santos foi dominado e goleado por 3 a 0, com gols de Martinelli, Arias e Cano.

O elenco utilizado naquela ocasião passou por uma reformulação profunda. Entre os 11 titulares e os três reservas que entraram em campo, apenas três jogadores permanecem no elenco — um é reserva, outro retornou de empréstimo e o terceiro não está nos planos do clube e treina separadamente.

continua após a publicidade

Confira o time do Santos no último confronto contra o Fluminense:

João Paulo (goleiro)

Permaneceu no clube após o rebaixamento, mas perdeu espaço após sofrer uma grave lesão em partida contra o América-MG, pela Série B. Com isso, Gabriel Brazão assumiu a titularidade. Em 2025, João Paulo disputou apenas dois jogos, sendo um amistoso.

Joaquim (zagueiro)

Iniciou a temporada seguinte no Santos, mas foi vendido ao Tigres, do México, por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões). Ele fez 66 partidas e marcou seis gols com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

Messias (zagueiro)

Foi titular durante boa parte da campanha do rebaixamento. Em abril de 2024, foi emprestado ao Goiás até dezembro, com o vínculo estendido até o fim de 2025. Pelo Santos, disputou 44 jogos e marcou três gols. Seu contrato termina ao fim deste ano e não deverá ser renovado.

Dodô (lateral-esquerdo)

Permaneceu no clube até novembro de 2024, mesmo sem atuar. Treinava separado até um acordo para rescisão amigável. Com a camisa santista, fez 69 jogos, marcou um gol e deu nove assistências. Está atualmente sem clube.

Dodô ficou quase um ano sem atuar no Santos até rescindir (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Lucas Braga (meia-atacante)

Após o rebaixamento, foi emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão. Retornou em 2025, fez três partidas e foi negociado com o Vitória, seu clube atual. Foram 202 jogos, 18 gols e 12 assistências pelo Santos.

Rodrigo Fernández (volante)

Foi emprestado ao Newell’s Old Boys (Argentina) e, depois, ao Independiente. O Santos ainda arca com 30% de seus salários. Disputou 83 partidas pelo Peixe e marcou dois gols.

Dodi (volante)

Deixou o clube após o rebaixamento, sendo negociado com o Grêmio. Os valores da transação não foram divulgados. Indicado por Odair Hellmann, disputou 49 jogos e deu uma assistência pelo Santos.

Jean Lucas (meia)

Contratado na tentativa de evitar o rebaixamento, não conseguiu cumprir a missão. Após o fim do Brasileirão, foi vendido ao Bahia por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões), mais bônus. Ficou marcado por episódios de indisciplina na reta final do campeonato. Fez 42 jogos, deu quatro assistências e não marcou gols.

Mendoza (atacante)

Após ter seu carro incendiado por torcedores, o clube rescindiu seu contrato. O Santos manteve 20% dos direitos econômicos. Fez 45 partidas, com 10 gols e três assistências. Atualmente defende o León, do México.

Soteldo (atacante)

Emprestado ao Grêmio após o rebaixamento, foi campeão Gaúcho e voltou ao Santos em 2025, sendo aproveitado por Pedro Caixinha. Soma 157 jogos pelo Peixe, com 21 gols e 29 assistências.

Marcos Leonardo (atacante)

Uma das grandes revelações recentes do Santos. Com 168 jogos, 54 gols e nove assistências, foi vendido ao Benfica por 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,3 milhões). No clube português, fez 24 jogos, oito gols e uma assistência. Atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, com 35 jogos, 24 gols e duas assistências.

Marcos Leonardo foi um dos poucos destaques do Santos no ano do rebaixamento (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Entraram no segundo tempo:

Gabriel Inocêncio (lateral): Deixou o clube ao fim do contrato em dezembro de 2024. Passou por Água Santa, Juventude e atualmente está na Chapecoense. Foram 25 partidas pelo Peixe. Maxi Silvera (atacante): Contratado por indicação de Diego Aguirre, não teve sucesso. Após 12 jogos, um gol e uma assistência, transferiu-se ao Peñarol, onde soma 57 partidas, 17 gols e oito assistências. Julio Furch (atacante): Permaneceu no Santos na Série B de 2024, mas perdeu espaço ao longo da temporada. Ainda tem contrato com o clube, mas não vem sendo utilizado. São 63 jogos, nove gols e uma assistência pelo Alvinegro.

Não saíram do banco