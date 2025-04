Depois de muitas polêmicas, o narrador Galvão Bueno deve reencontrar Neymar no jogo do Santos contra o Fluminense, neste domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai comandar a transmissão que marca o retorno do craque aos gramados depois de uma lesão muscular.

A partida começa às 19h30 e terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. No seu Instagram, Galvão Bueno anunciou que vai narrar o confronto:

''Neste domingo, vou narrar Fluminense x Santos!! Jogo exclusivo!! Pré-jogo a partir das 18h30!! Renato Gaúcho está 100%!! E Neymar, vai jogar?? Haaaja coração!!"

De acordo com a apuração do Lance!, Neymar será relacionado para a partida no Maracanã, mas deve começar no banco de reservas. O camisa 10 do Peixe está em processo final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e entrou no segundo tempo de um jogo-treino contra o Água Santa na última quinta-feira (10).

Santos sonha com permanência de Neymar (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Relembre polêmicas entre Galvão Bueno e Neymar

No começo de 2025, uma polêmica tomou conta das redes sociais. Neymar ou Rivaldo? O narrador Galvão Bueno se posicionou e deu uma alfinetada no craque do Santos.

- Neymar disse em entrevista a Romário que, auge por auge, jogaria no lugar de Rivaldo no penta em 2002!! Calma, Neymar!! Você é bom demais!! Mas Rivaldo tem muito mais história que você!! Duas finais de Copa, 98 e 2002!! Melhor do mundo em 99, pentacampeão e melhor jogador da Copa em 2002!! E parabéns, Rivaldo, vc foi muito educado na resposta!! - publicou o narrador.

Essa não foi a primeira polêmica entre os dois. Em 2023, Galvão lançou um documentário sobre a própria carreira e Neymar se recusou a participar.

- Eu até gostaria que fosse diferente (a relação com o Neymar). Eu fiz 53 partidas de seleção brasileira em Copas do Mundo, (narrei) 94 gols marcados pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Da estreia da Copa de 1990 até o final da Copa de 2022, só eu narrei seleção. Ele (Neymar) não deve ter gostado de alguma coisa, mas ele nunca foi pra rede social pra me responder nada. Eu nunca ataquei ele, nunca ofendi ele - disse Galvão.

