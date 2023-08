O Santos recebeu proposta pela venda de Marcos Leonardo. A Roma, da Itália, se interessa pelo jogador e ainda não desistiu da contratação, e o camisa 9 reiterou sua vontade de se transferir para a Europa. No meio do caminho, o Peixe acertou a saída de Deivid Washington para o Chelsea, da Inglaterra, e ficou em 'sinuca de bico', pois contava com a negociação de Marcos Leonardo, mas ficaria com opções escassas no ataque. O centroavante faltou aos treinos em uma semana inteira, foi desfalque na goleada contra o Fortaleza e só retornou aos trabalhos no CT Rei Pelé nesta semana. O Alvinegro quer mantê-lo até dezembro.