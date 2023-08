- O Barcelona é um gigante do futebol mundial. Será um jogo duro contra um dos favoritos ao título. É o atual campeão, um elenco recheado de grandes jogadores. Vai ser um jogo diferente, uma experiência importante neste início de trajetória minha aqui no Cádiz. Vamos trabalhar forte para fazer mais um grande jogo e sair de lá com um resultado positivo - finalizou Lucas Pires.