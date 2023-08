A Doyen acionou a justiça, pois no vínculo entre o Peixe e a empresa que emprestou o dinheiro era previsto que o clube arcasse com os 18 milhões de euros caso o contrato do atacante fosse rompido. Se o Santos vendesse o jogador por cifras superiores às acordadas inicialmente, ficaria com 20% do lucro. Com juros, os 18 milhões de euros se transformaram em 27 milhões de euros em 2016, segundo o relatório.