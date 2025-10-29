menu hamburguer
Santos

Santos comercializa placas publicitárias no CT Rei Pelé e projeta receita de R$ 3 milhões

Peixe procura parceiros para aumentar receita

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
13:41
CT Rei Pelé passou foi reformas pontuais nesta temporada. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
imagem cameraCT Rei Pelé passou foi reformas pontuais nesta temporada. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
O Santos passou a comercializar as placas de publicidade do CT Rei Pelé e ampliou a busca por parceiros no mercado, visando ter mais uma alternativa de receita.

A primeira parceria foi firmada com a Construmoura Construtora, e as placas já foram instaladas no local, que também contribuem para aumentar a privacidade dos jogadores.

O Alvinegro Praiano segue em negociação com outras empresas e tem mapeado o mercado para ampliar o portfólio de parceiros.

Ao todo, serão 18 placas no formato outdoor disponíveis para exposição, que podem gerar visibilidade estratégica de marca e atrair novos anunciantes para o clube. Com essa iniciativa, o Santos projeta uma receita adicional na ordem de R$ 3 milhões.

— Estamos abrindo essa nova propriedade comercial para o mercado. Buscamos alternativas para ampliar o faturamento do clube e diversificar nossa base de parceiros. Esse é um movimento fundamental para fortalecer as finanças do Santos. Temos outras negociações em andamento, sempre respeitando os segmentos dos atuais patrocinadores — afirmou Caio Lacerda, executivo de Marketing e Negócios do clube.

Santos abre negociações com empresas para placar de publicidade no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Santos abre negociações com empresas para placar de publicidade no CT Rei Pelé. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Reformas e modificações na infraestrutura

Com a chegada de Neymar, o Santos promoveu uma série de reformas em diversos setores do clube. Na Vila Belmiro, o vestiário foi completamente renovado, as cadeiras foram pintadas, os vidros das arquibancadas substituídos e novos camarotes da NR Sports, empresa da família do jogador, foram construídos.

A loja oficial do estádio também passou por melhorias em parceria com os responsáveis pelos respectivos setores. Em breve, a sala de imprensa também será reformada.

No CT Rei Pelé, o hotel de concentração dos jogadores, o Recanto dos Alvinegros, foi completamente remodelado com o apoio de parcerias. Os quartos receberam nova pintura e mobílias modernas.

Já no CT da base e do futebol feminino, um dos gramados está sendo trocado por um campo de grama sintética. Novas instalações também foram providenciadas, como academia, sala de convivência, auditório e vestiários.

Segundo o clube, a ideia para um futuro próximo é transferir o elenco profissional para um novo centro de treinamento em Praia Grande, na Baixada Santista.

