Neymar muda o visual em treino do Santos: Coringa ou Palmeiras?

Neymar apareceu de visual novo no treino do Santos desta quarta-feira (29), no CT Rei Pelé. A mudança no cabelo do atacante chamou atenção e rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando uma série de brincadeiras entre os torcedores.

continua após a publicidade

Alguns internautas comentaram que o craque estaria "torcendo" para o Palmeiras, que entra em campo nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em busca da classificação para a final da Libertadores diante da LDU. O Verdão precisa reverter a desvantagem de 3 a 0 sofrida no jogo de ida, no Equador.

Neymar apareceu de cabelo verde no treinamento do Santos.



Ele também acredita na virada. pic.twitter.com/fCPbOAu1io — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) October 29, 2025

Outros fãs lembraram que Neymar é admirador declarado do Coringa, personagem icônico da franquia Batman. O atacante, inclusive, possui um helicóptero personalizado com o tema do filme.

continua após a publicidade

O atacante do Santos, Neymar, sofreu a terceira lesão na coxa nesta temporada há pouco mais de um mês. No dia 18 de setembro, o jogador teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Neymar está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar em 2025:

O Peixe entrou em campo 48 vezes em 2025, somando participações no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O ídolo santista atuou em 23 partidas, mas ficou fora das seis primeiras rodadas da fase inicial do estadual. Ou seja, esteve presente em 23 dos 42 jogos possíveis desde então.

continua após a publicidade

A expectativa é de que o camisa 10 retorne no duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele ainda deve desfalcar o Santos nas partidas contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, e o Palmeiras, no Allianz Parque.

O Peixe vem de um empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton Santos, pela última rodada do campeonato.