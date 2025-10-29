menu hamburguer
Neymar muda o visual em treino do Santos: Coringa ou Palmeiras?

Jogador está em fase final de recuperação de lesão na coxa

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
22:04
Atualizado há 1 minutos
Neymar pintou o cabelo de verde. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar apareceu de visual novo no treino do Santos desta quarta-feira (29), no CT Rei Pelé. A mudança no cabelo do atacante chamou atenção e rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando uma série de brincadeiras entre os torcedores.

Alguns internautas comentaram que o craque estaria "torcendo" para o Palmeiras, que entra em campo nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em busca da classificação para a final da Libertadores diante da LDU. O Verdão precisa reverter a desvantagem de 3 a 0 sofrida no jogo de ida, no Equador.

Outros fãs lembraram que Neymar é admirador declarado do Coringa, personagem icônico da franquia Batman. O atacante, inclusive, possui um helicóptero personalizado com o tema do filme.

O atacante do SantosNeymar, sofreu a terceira lesão na coxa nesta temporada há pouco mais de um mês. No dia 18 de setembro, o jogador teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Neymar está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar em 2025:

O Peixe entrou em campo 48 vezes em 2025, somando participações no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O ídolo santista atuou em 23 partidas, mas ficou fora das seis primeiras rodadas da fase inicial do estadual. Ou seja, esteve presente em 23 dos 42 jogos possíveis desde então.

A expectativa é de que o camisa 10 retorne no duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele ainda deve desfalcar o Santos nas partidas contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, e o Palmeiras, no Allianz Parque.

O Peixe vem de um empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton Santos, pela última rodada do campeonato.

circulo com pontos dentroTudo sobre

