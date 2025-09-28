Com novidades, Santos está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino
Times se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos está pronto para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Santos divulga lista de relacionados para o duelo contra o Red Bull Bragantino
Futebol Nacional
Em momentos opostos, Santos e Red Bull Bragantino se reencontram pelo Brasileirão
Santos
Santos critica Flamengo por caso Libra: “Atitudes individualistas”
Santos
As principais novidades na lista de relacionados são Willian Arão e Billal Brahimi. O volante retorna após se recuperar de dores na panturrilha, que o afastaram dos últimos dez jogos. Nesse período, somou apenas alguns minutos em campo na partida contra o Flamengo.
Já o atacante pode fazer a estreia com a camisa 21 do Peixe. Ambos ficam como opção no banco de reservas.
Mayke será o titular na lateral-direita ganhando a concorrência de Igor Vinícius. Alexis Duarte vai substituir Adonis Frías, que foi preservado após sentir um desconforto na panturrilha direita. Na lateral-esquerda, Souza entra na vaga do suspenso Escobar.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O Santos vem de duas derrotas e uma vitória no clássico contra o São Paulo na competição. O resultado recente permitiu ao time abrir quatro pontos de distância da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição, com 26 pontos. Em 23 jogos, o Peixe soma 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 37%.
Já o Massa Bruta não vence há três rodadas e se distanciou do G6. Até o momento, em 24 partidas, a equipe registra 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, com 43% de aproveitamento.
Em maio deste ano, o Santos disputou um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha, e foi derrotado por 3 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques. O palco provisório do Red Bull Bragantino tem capacidade para 12 mil torcedores e foi inaugurado no início de maio, após 13 meses de obras.
Ficha técnica:
RED BULL BRAGANTINO X SANTOS - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo (28), às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: Premiere e SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
⚽ESCALAÇÕES:
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.
Reencontro:
As duas equipes se enfrentaram no dia 27 de abril, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Massa Bruta levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de Eduardo Sasha e Laquintana. O atacante Deivid Washington descontou para o Peixe, mas já não faz mais parte do clube, tendo retornado ao Chelsea.
Pelo Campeonato Paulista deste ano, Santos e Red Bull Bragantino se enfrentaram nas quartas de final, em 2 de março, novamente na Vila Belmiro. O Peixe venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e João Schmidt.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias