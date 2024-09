Pelé é o jogador com mais títulos na história do Santos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 16:36 • Rio de Janeiro

Dono de uma tradição quase inigualável, o (Santos) Futebol Clube é simplesmente o time do Rei do Futebol, Pelé. Durante a história do clube, grandes craques e revelações passaram pelo clube praiano, que formou também grandes esquadrões no esporte. Quer saber quem são os jogadores com mais títulos na história do Santos? O Lance! te conta.

Juntamente com Pepe, Pelé é o jogador com mais títulos na história do Santos (Divulgação/Acervo Pelé)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Santos

26 títulos: Pelé, Pepe

Abrindo a nossa lista, não poderia ser outro jogador além dele, Pelé. O maior jogador da história do Santos e do futebol conquistou ao todo 26 títulos pelo Peixe, sendo eles dois Mundiais de Clubes, duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, 10 Campeonatos Paulistas, além de quatro Torneios Rio-São Paulo. Nesta contagem não foi levada em conta algumas conquistas de torneios amistosos que o Santos disputou na época, caso contrário, esse número subiria para mais de 40 título pela equipe.

Além dele, Pepe também conquistou os mesmos 26 títulos que Pelé, já que participaram da equipe santista nos mesmos anos. Pepe, no entanto, começou e terminou sua passagem pelo time da baixada antes do que o Rei, havendo poucas mudanças em taças.

Pepe também possui os mesmos 26 títulos de Pelé pelo Santos (Foto: Reprodução)

24 títulos: Coutinho

Com 24 títulos em sua bagagem pelo Santos, Coutinho fez parte do grande esquadrão do Santos da década de 1960 ao lado de Pelé e Pepe. O grande atacante santista marcou quase 400 gols em 485 jogos pelo clube, também conquistando a América e o mundo em duas oportunidades, além dos inúmeros títulos do Brasileiro e do Campeonato Paulista que a equipe ganhou durante aquela época.

22 títulos: Zito e Lima

Meia que teve um papel importantíssimo com a camisa do Santos, Zito figura na lista com 22 títulos conquistados pelo time da baixada santista. Pelo Peixe, o atleta marcou época no grande esquadrão da década de 1960, sendo peça-chave no meio-campo da equipe multicampeã em torneios disputados no Brasil e em todo o mundo.

Grande ídolo do Santos, Zito ganhou 23 taças pelo clube da baixada (Foto: Divulgação Santos FC)

Lima também conquistou os mesmos 22 títulos de Zito pelo Santos. O jogador apelidado de "Coringa", por realizar diversas funções em campo, se consagrou como um dos maiores nomes da história do Peixe também atuando no esquadrão da década de 1960.

19 títulos: Dorval

Outro atacante que fez parte do grande quarteto mágico do Santos foi Dorval. Com alguns empréstimos a outros clubes durante a década de 1960, o atacante contabilizou 19 títulos com a camisa do Santos, somando os títulos da Libertadores, Mundiais, Paulistas e do Campeonato Brasileiro.

