Artilheiros do Santos: conheça os 10 maiores da história

O Santos Futebol Clube, um dos maiores clubes do futebol mundial, é conhecido por sua rica história de conquistas e por revelar grandes talentos. Entre os jogadores que mais brilharam com a camisa santista, os artilheiros do Santos são os principais responsáveis por momentos inesquecíveis nas redes adversárias. Com gols que levaram o clube a vitórias, títulos e glórias, esses atletas são eternizados na memória dos torcedores.

Os artilheiros do Santos ajudaram o clube a conquistar inúmeros títulos, como Libertadores, Mundiais de Clubes, Campeonatos Brasileiros e estaduais. Cada um dos nomes desta lista deixou sua marca em diferentes épocas, mas todos contribuíram para o legado de um dos maiores clubes do futebol mundial. A seguir, conheça os 10 maiores artilheiros da história do Santos e seus feitos inesquecíveis.

Pepe está entre os maiores artilheiros do Santos, considerado o maior, já que está atrás do Pelé. (Foto: Santos)

Maiores artilheiros do Santos na história

1 - Pelé – 1091 gols

Pelé é o maior artilheiro do Santos e do futebol mundial, com 1.091 gols. O "Rei do Futebol" fez história nas décadas de 1950, 1960 e 1970, levando o Santos a conquistas épicas como duas Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Além de ser o maior goleador do clube, Pelé é amplamente reconhecido como o maior jogador de todos os tempos. Sua habilidade, visão de jogo e faro de gol o eternizaram no coração da torcida santista e do futebol mundial.

2 - Pepe – 403 gols

Pepe, o "Canhão da Vila", é o segundo maior artilheiro do Santos, com 403 gols. Atuando ao lado de Pelé, ele foi fundamental nas principais conquistas do clube. Seu chute forte e preciso se tornou uma marca registrada, fazendo dele um dos jogadores mais temidos pelas defesas adversárias. Pepe participou de títulos importantes, como as Libertadores e os Mundiais, consolidando seu lugar entre os grandes ídolos do Santos.

3 - Coutinho – 368 gols

Coutinho marcou 368 gols pelo Santos e formou uma das maiores duplas de ataque da história do futebol ao lado de Pelé. Juntos, eles encantaram o mundo com sua sintonia dentro de campo, sendo responsáveis por muitas das conquistas do clube. Coutinho, com sua inteligência tática e habilidade, ajudou o Santos a conquistar títulos como Libertadores e Mundiais, além de ser um ídolo eterno da torcida.

4 - Toninho Guerreiro – 279 gols

Toninho Guerreiro foi um dos maiores atacantes do Santos, com 279 gols marcados. Ele brilhou nos anos 1960 e 1970, sendo peça chave em várias conquistas do clube. Toninho era conhecido por sua precisão nas finalizações e por ser um artilheiro nato. Seu nome está gravado na história do Santos como um dos maiores artilheiros que o clube já teve.

5 - Feitiço – 214 gols

Feitiço marcou 214 gols e foi um dos primeiros grandes artilheiros do Santos da história, atuando nas décadas de 1920 e 1930. Ele foi um dos grandes responsáveis pela consolidação do Santos como uma potência no futebol paulista. Feitiço foi uma lenda em sua época, sendo um dos maiores goleadores do futebol brasileiro em seu período.

6 - Dorval – 194 gols

Dorval, com 194 gols, foi um dos grandes nomes do Santos nos anos 1950 e 1960. Ele foi parte fundamental do ataque mágico que encantou o mundo, ao lado de Pelé, Pepe e Coutinho. Além de sua contribuição com muitos gols, Dorval foi um jogador de extrema habilidade, ajudando o Santos a conquistar títulos importantes como Libertadores e Mundiais de Clubes.

7 - Araken Patusca – 184 gols

Araken Patusca marcou 184 gols pelo Santos e foi um dos primeiros grandes craques da história do clube, atuando nas décadas de 1920 e 1930. Ele foi um dos principais responsáveis por fazer do Santos um time temido e respeitado no cenário paulista. Araken também se destacou no futebol brasileiro, sendo um dos pioneiros em levar o nome do Santos para o cenário nacional.

8 - Edu – 184 gols

Edu, com 184 gols, foi um dos maiores ídolos do Santos nas décadas de 1960 e 1970. Ele foi revelado muito jovem pelo clube e fez parte das conquistas importantes do time, como o Campeonato Brasileiro e títulos internacionais. Edu é lembrado por sua habilidade no drible e pelos gols decisivos que marcou ao longo de sua carreira, chegando ao top 10 de artilheiros do Santos.

9 - Pagão – 157 gols

Pagão marcou 157 gols pelo Santos e foi um dos grandes atacantes do clube nos anos 1950 e 1960. Ele jogou ao lado de Pelé e fez parte de um dos maiores ataques que o futebol mundial já viu. Sua capacidade de finalização e posicionamento em campo o tornaram um jogador decisivo em partidas importantes, e ele continua a ser reverenciado pela torcida santista.

10 - Tite – 151 gols

Tite marcou 151 gols pelo Santos nas décadas de 1930 e 1940. Ele foi um dos grandes artilheiros de sua geração, ajudando o clube a conquistar títulos estaduais e a consolidar sua força no futebol paulista. Tite é lembrado por sua eficiência nas finalizações e por ser um dos principais artilheiros do Santos.