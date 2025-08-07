Luca Meirelles, do Santos, projeta amistosos da Seleção Brasileira Sub-20

O atacante do Santos Luca Meirelles faz parte do elenco principal, mas também reforça o time Sub-20 do Peixe e defende a Seleção Brasileira da categoria.

continua após a publicidade

Ele acumula 17 partidas no time profissional, sendo 15 só nesta temporada. Recentemente, ganhou minutagem com Cléber Xavier nos duelos diante do Juventude, Internacional, Vitória e Corinthians.

Nesta sexta-feira (08), Luca pode entrar em campo com a Amarelinha, em duelo contra o Paraguai. O amistoso será às 16h (de Brasília), em Assunção.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Luca Meirelles projeta amistosos contra o Paraguai com a Seleção Brasileira Sub-20. (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, o atacante Luca Meirelles, do Santos, projetou os dois compromissos diante do Paraguai, marcados para esta sexta-feira (8) e a próxima segunda-feira (11), ambos às 16h (de Brasília).

Os duelos amistosos fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em setembro.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 13 gols, Luca celebra mais uma oportunidade de vestir a Amarelinha e valoriza o momento especial na carreira.

continua após a publicidade

— É sempre uma honra representar o Brasil. Já tinha vivido essa experiência na Sub-17 e agora, estar aqui na Sub-20 mostra que estou no caminho certo. Tem sido uma experiência incrível e é uma motivação enorme para seguir trabalhando ainda mais — afirmou.

Na última vez em que defendeu a Amarelinha pelo Sub-17, o atacante brilhou na Copa Luso de Cascais, em Portugal, com cinco gols marcados em três partidas. Desta vez, espera aproveitar ao máximo os confrontos em solo paraguaio para seguir evoluindo com o grupo.

— Esses amistosos são muito importantes, tanto para a gente ganhar entrosamento como para mostrar nosso valor antes da Copa do Mundo. Sei que será um desafio grande, mas estou preparado e quero ajudar a Seleção da melhor forma — completou Luca.

Pelo time principal do Santos, Luca Meirelles será desfalque no duelo diante do Cruzeiro, neste domingo (10), no Mineirão. Ele retorna para o jogo diante do Vasco, no dia 17 de agosto, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.