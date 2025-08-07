Destaque da base do Santos celebra convocação para Seleção Sub-17: ‘Um sonho’

Com apenas 16 anos, o atacante do Santos David Nogueira foi novamente convocado para a Seleção Brasileira de base.

O jogador integra a lista divulgada pelo técnico Dudu Patetuci para os dois amistosos da equipe Sub-17 contra a Costa Rica, em Florianópolis (SC).

As partidas encerram a preparação da Amarelinha para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em novembro, no Catar.

Considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro desde cedo, David se destacou ao se tornar, aos 9 anos, o jogador mais jovem do país a assinar contrato com uma fornecedora de material esportivo.

Desde então, acumula artilharias nas categorias de base do Santos e já soma três convocações para a Seleção Brasileira.

— Fiquei muito feliz com essa convocação. Graças a Deus, tive a oportunidade de ser chamado na última, que era a Sub-16, e agora mais uma vez, só que pela Sub-17. Sempre deixei claro o quanto representar meu país é um sonho para mim. Ainda mais tão perto do Mundial… Agora é seguir trabalhando firme para estar entre os escolhidos na lista final — afirmou o atacante.

David Nogueira nasceu em Lisboa e é filho do ex-jogador Edimilson, campeão paulista de 2006 pelo Santos. (Foto: Divulgação/ Internet)

Futuro na Seleção:

Entre os 23 atletas chamados, David é o segundo mais jovem da lista e um dos dois únicos nascidos em 2009. Todos os demais jogadores são de 2008. Na última convocação, o atacante do Santos marcou um dos gols na vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, do Rio de Janeiro.

— Estar na Seleção é especial em qualquer momento, mas ser lembrado ainda com 16 anos é algo que me deixa ainda mais motivado. Sei que a concorrência é grande, ainda mais se tratando do Brasil. Estou com os pés no chão. Quero aproveitar ao máximo esse período com a Seleção, aprender, evoluir e mostrar que estou pronto — completou.

A Seleção Brasileira se apresenta em Florianópolis no dia 15 de agosto. Os dois amistosos estão marcados para os dias 21 e 24. O primeiro será às 16h (de Brasília), no CT Barra Futebol Clube, em Itajaí. O segundo acontece às 11h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, na capital catarinense.