Luan Peres reconhece situação delicada do Santos no Brasileiro: 'Nosso objetivo é não cair'

O zagueiro Luan Peres voltou a demonstrar incômodo com a situação do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos, mesma pontuação do Vitória, que abre o Z4.

Na última rodada, o Alvinegro Praiano enfrentou o Leão da Barra na Vila Belmiro e foi derrotado por 1 a 0, resultado que ampliou o momento de instabilidade da equipe na competição.

Após a partida, o defensor desabafou em entrevista ao SporTV, ainda no gramado, afirmando estar "de saco cheio" da atual situação do clube.

Luan Peres tem contrato com o Peixe até o fim de 2027 (Foto: Jota Erre/AGIF)

Questionado sobre o tom da declaração nesta sexta-feira (24), em entrevista coletiva realizada no CT Rei Pelé, Luan Peres afirmou que o time precisa reagir o quanto antes.

— Estava de cabeça quente após o jogo. Na verdade, estou até agora. Não é cômodo, não é legal pra ninguém. É o futuro do Santos em jogo e o nosso também. Entendo o torcedor estar passando por isso, e não foi apenas no ano do rebaixamento. Este ano está sendo ruim e chato neste Campeonato Brasileiro. Isso que eu quis dizer. Só cabe a nós reverter a situação e pontuar. Não é ali (na zona do rebaixamento) que temos que estar — declarou o zagueiro.

Luan Peres também revelou que o elenco realizou diversas reuniões após a derrota para o Vitória, envolvendo comissão técnica, diretoria e o presidente Marcelo Teixeira.

— Perdemos a chance de abrir uma boa vantagem. Sabemos o lugar em que nos colocamos agora. Todos estão cientes da nossa situação: diretoria, jogadores e comissão técnica. Temos finais pela frente. Independentemente do adversário, precisamos entrar para pontuar e somar, pois temos uma meta que precisa ser alcançada — completou.

Números de Luan Peres pelo Santos:

PRIMEIRA PASSAGEM

90 jogos (87 titular)

5 assistências

85% acerto de passes

48% acerto de passes longos

139 interceptações

133 desarmes

346 cortes

417 bolas recuperadas

49% eficácia em duelos aéreos

67 faltas cometidas

1 gol contra

Nota Sofascore 6.99

SEGUNDA PASSAGEM

36 jogos (30 titular)

1 gol

87% acerto de passes

31% acerto de passes longos

32 interceptações

37 desarmes

170 cortes

106 bolas recuperadas

65% de eficiência em duelos aéreos

38 faltas cometidas

Nota Sofascore 6.87