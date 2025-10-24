Luan Peres reconhece situação delicada do Santos no Brasileiro: 'Nosso objetivo é não cair'
Luan Peres foi titular na derrota do Peixe para o Vitória na última rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Luan Peres voltou a demonstrar incômodo com a situação do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro.
O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos, mesma pontuação do Vitória, que abre o Z4.
Na última rodada, o Alvinegro Praiano enfrentou o Leão da Barra na Vila Belmiro e foi derrotado por 1 a 0, resultado que ampliou o momento de instabilidade da equipe na competição.
Após a partida, o defensor desabafou em entrevista ao SporTV, ainda no gramado, afirmando estar "de saco cheio" da atual situação do clube.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Questionado sobre o tom da declaração nesta sexta-feira (24), em entrevista coletiva realizada no CT Rei Pelé, Luan Peres afirmou que o time precisa reagir o quanto antes.
— Estava de cabeça quente após o jogo. Na verdade, estou até agora. Não é cômodo, não é legal pra ninguém. É o futuro do Santos em jogo e o nosso também. Entendo o torcedor estar passando por isso, e não foi apenas no ano do rebaixamento. Este ano está sendo ruim e chato neste Campeonato Brasileiro. Isso que eu quis dizer. Só cabe a nós reverter a situação e pontuar. Não é ali (na zona do rebaixamento) que temos que estar — declarou o zagueiro.
Luan Peres também revelou que o elenco realizou diversas reuniões após a derrota para o Vitória, envolvendo comissão técnica, diretoria e o presidente Marcelo Teixeira.
— Perdemos a chance de abrir uma boa vantagem. Sabemos o lugar em que nos colocamos agora. Todos estão cientes da nossa situação: diretoria, jogadores e comissão técnica. Temos finais pela frente. Independentemente do adversário, precisamos entrar para pontuar e somar, pois temos uma meta que precisa ser alcançada — completou.
Números de Luan Peres pelo Santos:
PRIMEIRA PASSAGEM
90 jogos (87 titular)
5 assistências
85% acerto de passes
48% acerto de passes longos
139 interceptações
133 desarmes
346 cortes
417 bolas recuperadas
49% eficácia em duelos aéreos
67 faltas cometidas
1 gol contra
Nota Sofascore 6.99
SEGUNDA PASSAGEM
36 jogos (30 titular)
1 gol
87% acerto de passes
31% acerto de passes longos
32 interceptações
37 desarmes
170 cortes
106 bolas recuperadas
65% de eficiência em duelos aéreos
38 faltas cometidas
Nota Sofascore 6.87
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias