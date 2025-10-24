menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Lautaro Díaz opina sobre momento do Santos no Brasileirão: 'Reverter o mais rápido possível'

Camisa 19 tem contrato com o Peixe até o fim do ano que vem

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 24/10/2025
06:30
Lautaro Díaz atuou em sete partidas pelo Santos e marcou dois gols. (Foto: Jota Erre/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Titular do ataque do Santos, Lautaro Díaz comentou sobre o delicado momento que o clube atravessa no Campeonato Brasileiro.

Retornando de um rebaixamento inédito, o Peixe ainda não conseguiu se afastar do Z4 desde o início da competição.

— Acreditamos na nossa vontade e mostramos que estamos comprometidos com tudo — disse o argentino, em entrevista ao De Olho no Peixe.

Lautaro também falou sobre o apoio da torcida na recepção ao ônibus da equipe, na chegada à Vila Belmiro, antes da derrota para o Vitória, na última segunda-feira (20).

— É uma motivação muito grande neste momento difícil. Isso nos dá força para continuar. Agradecemos muito à torcida pelo apoio, mesmo na fase em que estamos vivendo — destacou o atacante santista.

O meia Gabriel Bontempo também comentou, em entrevista ao De Olho no Peixe, na saída do CT Rei Pelé, sobre o atual momento do time comandado por Juan Pablo Vojvoda.

— Estamos chateados. Não esperávamos o resultado, mas não dá tempo para lamentar. Precisamos reverter o quanto antes. Agora é falar menos e fazer mais para buscar o resultado positivo no domingo — afirmou o Menino da Vila.

O Santos enfrenta o Botafogo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lautaro Díaz foi titular do Santos na derrota para o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Raul Barreta/ Santos FC)
Números de Lautaro Díaz:

13 jogos (7 titular)
2 gols
1 assistência
221 minutos para participar de gol
2.26 gols esperados (xG)
1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol)
3 grandes chances criadas
0.7 passes decisivos por jogo
66% acerto no passe
0.7 dribles certos por jogo
40% eficiência nos duelos
0.5 faltas sofridas por jogo
Nota Sofascore 6.90

