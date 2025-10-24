Lautaro Díaz opina sobre momento do Santos no Brasileirão: 'Reverter o mais rápido possível'

Titular do ataque do Santos, Lautaro Díaz comentou sobre o delicado momento que o clube atravessa no Campeonato Brasileiro.

Retornando de um rebaixamento inédito, o Peixe ainda não conseguiu se afastar do Z4 desde o início da competição.

— Acreditamos na nossa vontade e mostramos que estamos comprometidos com tudo — disse o argentino, em entrevista ao De Olho no Peixe.

Lautaro também falou sobre o apoio da torcida na recepção ao ônibus da equipe, na chegada à Vila Belmiro, antes da derrota para o Vitória, na última segunda-feira (20).

— É uma motivação muito grande neste momento difícil. Isso nos dá força para continuar. Agradecemos muito à torcida pelo apoio, mesmo na fase em que estamos vivendo — destacou o atacante santista.

O meia Gabriel Bontempo também comentou, em entrevista ao De Olho no Peixe, na saída do CT Rei Pelé, sobre o atual momento do time comandado por Juan Pablo Vojvoda.

— Estamos chateados. Não esperávamos o resultado, mas não dá tempo para lamentar. Precisamos reverter o quanto antes. Agora é falar menos e fazer mais para buscar o resultado positivo no domingo — afirmou o Menino da Vila.

O Santos enfrenta o Botafogo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lautaro Díaz foi titular do Santos na derrota para o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Raul Barreta/ Santos FC)

Números de Lautaro Díaz:

13 jogos (7 titular)

2 gols

1 assistência

221 minutos para participar de gol

2.26 gols esperados (xG)

1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol)

3 grandes chances criadas

0.7 passes decisivos por jogo

66% acerto no passe

0.7 dribles certos por jogo

40% eficiência nos duelos

0.5 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.90