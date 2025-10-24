Luan Peres fala sobre expectativa pelo retorno de Neymar ao Santos: 'Está próximo'

O atacante Neymar está cada vez mais próximo de retornar aos gramados pelo Santos. O jogador não atua desde o dia 14 de setembro, quando o Peixe empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No dia 19 de setembro, o Alvinegro Praiano confirmou em nota que o camisa 10 sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, o terceiro problema na região nesta temporada.

Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (24), no CT Rei Pelé, em Santos, o zagueiro Luan Peres revelou que o retorno do atacante está próximo.

— A gente fica sabendo de muita coisa mais pela imprensa. Vi alguns sites falando que ele volta contra o Flamengo. Antes, diziam que seria contra o Fortaleza. Eu queria que fosse contra o Botafogo. Nosso melhor jogador, um craque que dispensa comentários. Ele está no processo de reabilitação, treinando há muito tempo na academia. Agora começou a correr no campo, então a volta está próxima de ocorrer — afirmou o defensor - explicou Luan Peres.

Neymar ao lado de Robinho Jr. no CT Rei Pelé, em Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Durante a entrevista coletiva, Luan Peres também fez um balanço sobre sua temporada e destacou a evolução no desempenho individual.

O zagueiro elogiou a metodologia de trabalho de Juan Pablo Vojvoda, ressaltando a intensidade dos treinos sob o comando do técnico argentino.

— Trabalhamos para isso. Todo jogador quer jogar. Oscilei em alguns momentos, mas com a chegada do treinador, com uma nova filosofia e treinos intensos, estamos mais preparados para as partidas. Fico feliz por ter a confiança dele, por estar jogando, e espero manter esse ritmo — explicou o defensor.

Companheiro de zaga do recém-chegado Adonís Frías, Luan Peres ressaltou que a contratação do argentino fortaleceu o sistema defensivo da equipe. A dupla atuou junta nas duas últimas partidas.

— O Adonís chegou há pouco tempo e vem fazendo bons jogos desde que entrou. Desde a chegada dele, independentemente se for ele, o Adonís, o Alexis, o Zé Ivaldo ou o Basso, que ainda não jogou comigo, temos sofrido menos defensivamente, com menos bolas chegando ao nosso gol. Nossa pressão começa na frente, com intensidade. Ele (Vojvoda) também trabalha com três zagueiros, mas isso não é de agora. Divide os treinos por blocos e, pelo menos uma ou duas vezes por semana, testa outros esquemas táticos. Ele sabe que pode precisar durante o jogo, não necessariamente desde o início, então faz isso para que estejamos preparados — completou.

