Desgaste, lesões e pressão: Cléber Xavier analisa momento do Santos

Com a derrota do Santos por 1 a 0 contra o Corinthians, o Peixe entrou em uma situação ainda mais delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. O time soma apenas cinco pontos, afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª posição. Cléber Xavier analisou momento e pressão.

De acordo com o técnico, não é possível culpar os jogadores. Para ele, é uma questão que vai muito além, como desgastes e lesões.

- Nunca vou falar da qualidade dos jogadores. Temos grupo experiente, alguns selecionados, momentos importantes, alguns que subiram e podem nos ajudar. Temos lesões, alguns jogadores não estão no melhor nível. E quem está num nível mais avançado tem desgaste sequencial. E a pressão dificulta muito. Trabalhamos muito, com dedicação total, muito da parte ofensiva, a questão mental, de levar os atletas para cima, confiantes. Tem que entrar a bola para que a gente consiga, foi assim no CRB, mas era o início. Hoje foi como o Grêmio, tivemos chances e não convertemos - disse o treinador.

Sobre buscar soluções, Cléber Xavier também foi direto: prometeu trabalhar. Para ele, é a única solução tendo em vista o momento do time.

- Prometo trabalhar. Trabalhei muito com Tiquinho e Deivid, utilizamos o Xavier pelo sub-20, o Luca também. Trabalhamos muito com os meias, Thaciano, Barreal, Rollheiser, Soteldo... Para finalizar mais, acertar mais o gol, e trabalhar mais a finalização de média. Com mais paciência nos últimos toques. É trabalhar, não tem outra forma - completou.

Cléber Xavier falou sobre a pressão em cima do elenco (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi o jogo

Em um jogo sem muitas emoções, o Corinthians aproveitou melhor suas oportunidades, Yuri Alberto foi novamente carrasco do Santos e marcou o único gol da vitória corintiana por 1 a 0 na tarde deste domingo (18), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Corinthians foi a 13 pontos na tabela, enquanto o Santos permanece com cinco pontos, afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª posição.