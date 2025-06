Santos anuncia Alexandre Mattos como novo Diretor Executivo de Futebol

O Santos anunciou nesta quinta-feira (05) Alexandre Mattos como novo Diretor Executivo de Futebol. Ele pediu o desligamento do Cruzeiro na última segunda-feira (02) para ficar livre no mercado e assinar com o Peixe.

Mattos chegou ao clube na última terça-feira (02) e teve o primeiro contato com os dirigentes do Peixe. Na última quarta-feira (04) ele foi apresentado ao elenco.

O time da Baixada Santista foi ao mercado depois do pedido de demissão do CEO Pedro Martins. O clube anunciou a saída dele oficialmente apenas no último sábado (31). Ele pediu demissão ao Comitê de Gestão após divergências com a diretoria.

O profissional desempenhava seu trabalho no CT Rei Pelé, mas tinha sido contratado para funções administrativas na Vila Belmiro. Em abril, ele deu uma polêmica entrevista coletiva, dizendo que o saudosismo mataria o Santos. No forte desabafo, que marcou os 100 dias dele no cargo, ainda disse que o clube precisa se modernizar e se profissionalizar.

O Santos foi ao mercado em busca de profissionais para compor a diretoria. Membros ligados ao Flamengo, Corinthians, Juventude e Criciúma também foram sondados. Até mesmo Paulinho, coordenador técnico do Mirassol, recusou a oferta do Peixe. O ídolo do Timão também foi procurado pelo Sport.

Em entrevista ao Seleção SporTV nesta quinta-feira (05), o presidente Marcelo Teixeira afirmou que já está alinhando com o Executivo de Futebol do clube a contratação de reforços para o segundo semestre.

-Não podemos esquecer que o Santos vem da segunda divisão. Não é um planejamento de já estar na Série A, com recursos financeiros e plantel. Disputamos a Série B, reformulamos o plantel, tínhamos uma comissão técnica que iniciou o Paulista e parte do Brasileiro. Entendemos que precisávamos alterar. Mudamos. Entendemos que temos um bom elenco. A classificação atual não está de acordo com o elenco, com a qualidade do elenco. A mudança de filosofia do Caixinha para o Cléber já se reflete na questão técnica do Botafogo, na força e vitalidade, na condição física da comissão anterior. Diferente do que vemos hoje. O Santos tem fôlego. Conversamos ontem e hoje com o Alexandre Mattos, ele já está atuando no mercado. Vamos usar bem essa janela - afirmou Teixeira.

Experiências de Alexandre Mattos:

Na última segunda-feira (02), o Cabuloso anunciou o desligamento do empresário. Em nota, ele agradeceu a Pedro Lourenço, dono de 90% das ações da SAF, e a toda a direção. Mattos ainda desejou sorte e demonstrou gratidão pela oportunidade no clube.

Ele chegou ao Cruzeiro em abril do ano passado, mas perdeu espaço ao não centralizar mais as decisões estratégicas, cedendo protagonismo a Pedro Júnior, vice-presidente e filho de Pedro Lourenço, além do técnico Leonardo Jardim. O contrato era válido até o fim de 2028.

Nascido em Belo Horizonte, Alexandre Mattos é gestor executivo de futebol desde 2005. Ele acumula passagens por América-MG (2005–2011 e 2024), Cruzeiro (2012–2014 e 2024), Palmeiras (2015–2019), Atlético-MG (2020), Athletico Paranaense (2022–2023) e Vasco (2023).

Confira a nota oficial do Santos:

O Santos FC confirma oficialmente a contratação de Alexandre Mattos para o cargo de Executivo de Futebol. O experiente profissional conquistou vários títulos, entre eles quatro campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil.

Alexandre Mattos tem 49 anos e começou a carreira em 2005.