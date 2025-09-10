O Santos apresentou nesta terça-feira (9) a contratação do atacante Lautaro Díaz, que chega por empréstimo do Cruzeiro até julho de 2026. Apresentado com a camisa 19, o argentino falou sobre suas características, versatilidade em campo e destacou a chance de recuperar espaço após um período sem brilho no clube mineiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Lautaro ressaltou que sua principal virtude está na velocidade e nas transições ofensivas, mas garantiu que a prioridade será atender às exigências do técnico. O jogador afirmou estar disposto a atuar em diferentes funções dentro de campo e reforçou o compromisso de contribuir da forma que for necessária para ajudar o Santos.

— Eu espero que com o trabalho que eu faça ofensivamente ajude o Santos. Eu sou uma pessoa muito rápida nas transições ofensivas, mas vou fazer o que o mister quer de mim. Se quer que jogue de uma maneira, de outra, vou fazer o que ele gosta — afirmou.

continua após a publicidade

— Comecei minha carreira como ponta e fui mudando. Posso jogar como ponta, centroavante. Comecei a jogar mais como centroavante no último ano do Independiente del Valle. Sou jogador com velocidade, muita mobilidade e consigo fazer isso — seguiu.

Pelo Cruzeiro, Lautaro Díaz teve participação discreta. Em 42 jogos, sendo titular em 20 deles, com uma média de 44 minutos em campo por partida. Ele marcou quatro gols, precisando de 465 minutos, em média, para participar de um tento, e distribuiu 19 passes decisivos, o que representa 0,4 por jogo.

continua após a publicidade

Lautaro Díaz chega para disputar posição com Tiquinho (Foto: Divulgação/ Santos)

Sua passagem de maior destaque foi pelo Independiente del Valle, onde disputou 59 partidas, sendo titular em 38 delas, e marcou 16 gols, além de registrar 4 assistências. O atacante teve média de 171 minutos para participar diretamente de um gol, com 0,8 passes decisivos e 2 finalizações por jogo, sendo 0,8 delas no alvo. Converteu 63% das grandes chances que criou, precisando em média de 5,9 finalizações para balançar a rede. Nas ações individuais, apresentou 45% de aproveitamento nos dribles e 41% nos duelos, além de sofrer 0,7 falta por partida, encerrando o período com nota média de 7,00 no Sofascore.

— Estava no Del Valle, consegui pegar algumas coisas (experiência), mas é um time pequeno. Depois, o Cruzeiro, um time maior, e agora estou no Santos, um time gigante. Peguei coisas de cada um — disse.— Eu comecei como ponta, depois de centroavante… comecei a jogar mais como centroavante no Del Valle. Mas como falei, posso jogar em outras (posições) sem problemas. Tenho mobilidade e velocidade — completou.

Conversa com Vojvoda

O atacante explicou que conversou rapidamente com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Segundo o argentino, o treinador já conhece as posições em que ele pode atuar.

— Conversei um pouco com ele. Foi tudo muito rápido quando cheguei. Ele sabe que eu posso jogar em todas as posições do ataque. Vou jogar onde ele preferir. Seja pelo meio ou por fora, vou tentar jogar e fazer o melhor — aponta.

Lautaro destacou que se sentiu acolhido desde sua chegada ao clube, ressaltando que a presença de outros argentinos facilita a adaptação. Além disso, elogiou o grupo de jogadores brasileiros, afirmando que mantém uma boa relação com o grupo.

— Quando cheguei ao clube já estava feliz de estar aqui, chegar no CT foi uma alegria enorme. Quando tem muitos argentinos é mais fácil a adaptação, é um clube novo. Mas mesmo com os companheiros do Brasil, é um grupo muito bom, que nos primeiros dias não tive nenhum problema. Estou muito feliz com o grupo, estamos muito bem — concluiu.