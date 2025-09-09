O Santos apresentou, na tarde desta terça-feira (9), o atacante Lautaro Díaz, que chega por empréstimo do Cruzeiro, com contrato até 31 de julho de 2026 e vestirá a camisa 19 do Peixe. O atleta vai vestir a camisa 19 no clube.

Durante a apresentação, o jogador destacou a importância de três nomes em sua chegada ao Santos: Alexandre Mattos, executivo responsável por sua contratação; o amigo pessoal Barreal; e Neymar, referência do clube.

— O Alexandre Mattos foi uma pessoa importante, ligou para mim, já gostava de mim no Cruzeiro. Falei com o Barreal, tenho boa relação. Falei: ‘irmão, tem uma possibilidade de ir aí’. Ele respondeu: ‘irmão, não duvide’. E obviamente que Neymar está aqui, que vou chegar com Neymar. É muito importante para o jogador, mas não é isso. Só o nome Santos, para qualquer jogador, é um sonho de infância — disse Lautaro.

Pelo Cruzeiro, Lautaro Díaz teve participação discreta. Em 42 jogos, sendo titular em 20 deles, com uma média de 44 minutos em campo por partida. Ele marcou quatro gols, precisando de 465 minutos, em média, para participar de um tento, e distribuiu 19 passes decisivos, o que representa 0,4 por jogo.

— Quando eu cheguei ao Brasil, sabia que era um jogo diferente para o jogador. A verdade é que meu primeiro ano que joguei lá não foi mal. Jogamos a final da Sula, mas perto do final do ano me machuquei, não voltei e acabou o ano. Neste ano, trouxeram jogadores e perdi espaço. Mas estou com muita vontade de conseguir muitas coisas — afirmou.

O atacante ressaltou que, apesar da fase delicada do Santos na temporada, o peso da camisa e a grandeza do clube foram determinantes para sua decisão. Lautaro destacou que não teve dúvidas ao receber o convite e reforçou a motivação em conquistar espaço, deixando claro o entusiasmo de vestir a camisa alvinegra e a disposição para lutar por seu lugar no elenco.

— É verdade que perdi espaço lá, mas imagine a minha cabeça quando falou de Santos, não tem muito o que pensar. É uma coisa que não importa se está brigando (para não cair). Time grande, muito importante. Estou muito feliz em estar aqui e vou tentar ganhar meu lugar aqui — finaliza Lautaro.

Lautaro Díaz vai vestir a camisa 19 no Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

Números de Lautaro na carreira:

Lautaro Díaz pelo Independiente del Valle

59 jogos (38 titular)

16 gols

4 assistências

171 minutos para participar de gol

0.8 passes decisivos por jogo

2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol)

63% em conversão de grandes chances

5.9 finalizações para marcar

45% de eficiência nos dribles

41% de eficiência nos duelos

0.7 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.00

Lautaro Díaz pelo Cruzeiro

42 jogos (20 titular)

4 gols

44 minutos em campo por jogo

465 minutos para participar de gol

19 passes decisivos (0.4 por jogo)

37 finalizações (17 no gol)

10% em conversão de grandes chances

9.3 finalizações para marcar

35% de eficiência nos dribles

34% de eficiência nos duelos

0.3 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.60

Lautaro Díaz pelo Villa Dálmine

31 jogos (28 titular)

7 gols

325 minutos para participar de gol

Lautaro Díaz pelo Estudiantes de Caseros

21 jogos (6 titular)

2 gols

335 minutos para participar de gol