Santos terá desfalque para duelo contra Vitória pelo Campeonato Brasileiro
Peixe terá semana decisiva por permanência na Sul-Americana
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O Santos terá mais duas partidas antes da pausa para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. A equipe santista volta a campo nesta terça-feira (26), diante do Deportivo Cuenca, do Equador, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
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Já pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe enfrenta o Vitória no próximo sábado (30), às 21h (de Brasília), também na Vila Belmiro, pela 18ª rodada. A equipe soma apenas quatro vitórias em 17 partidas na competição e vem de derrota por 3 a 2 para o Grêmio.
Para o duelo diante do Vitória, o técnico Cuca não poderá contar com o meia Gustavo Henrique, expulso após receber o segundo cartão amarelo na partida contra o Tricolor Gaúcho, no último sábado (23), na Arena do Grêmio.
Por outro lado, o atacante Barreal retorna após cumprir suspensão e volta a ser opção para o setor ofensivo. Com diversos problemas físicos e lesões no elenco, Cuca tem recorrido aos Meninos da Vila do Sub-20 para completar a lista de relacionados.
Contra o Grêmio, o atacante Davi Fernandes recebeu a primeira oportunidade no elenco profissional. Além dele, também foram relacionados João Ananias, João Alencar e Samuel Pierri.
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Agenda do Santos até a pausa para a Copa do Mundo:
26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)
30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)
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