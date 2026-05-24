Santos terá desfalque para duelo contra Vitória pelo Campeonato Brasileiro

O Santos terá mais duas partidas antes da pausa para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. A equipe santista volta a campo nesta terça-feira (26), diante do Deportivo Cuenca, do Equador, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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Já pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe enfrenta o Vitória no próximo sábado (30), às 21h (de Brasília), também na Vila Belmiro, pela 18ª rodada. A equipe soma apenas quatro vitórias em 17 partidas na competição e vem de derrota por 3 a 2 para o Grêmio.

Para o duelo diante do Vitória, o técnico Cuca não poderá contar com o meia Gustavo Henrique, expulso após receber o segundo cartão amarelo na partida contra o Tricolor Gaúcho, no último sábado (23), na Arena do Grêmio.

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Por outro lado, o atacante Barreal retorna após cumprir suspensão e volta a ser opção para o setor ofensivo. Com diversos problemas físicos e lesões no elenco, Cuca tem recorrido aos Meninos da Vila do Sub-20 para completar a lista de relacionados.

Contra o Grêmio, o atacante Davi Fernandes recebeu a primeira oportunidade no elenco profissional. Além dele, também foram relacionados João Ananias, João Alencar e Samuel Pierri.

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Gustavinho durante a disputa da Copinha deste ano pelo Sub-20 do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Agenda do Santos até a pausa para a Copa do Mundo:

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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